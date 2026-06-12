След няколко години на затишие и стабилност, броят на затворените фирми у нас се очаква да нарасне с 2 до 3 на сто през 2026 година. Основната причина е усложнената ситуация по света, която вече започва да удря бизнеса и в България.

Прогнозата идва от най-новия икономически доклад на международния кредитен застраховател "Кофас“ (Coface). Според експертите, периодът, в който фалитите намаляваха, вече е приключил и сега предприемачите трябва да се подготвят за по-несигурни месеци.

Големият риск за българската икономика идва от сериозните проблеми в транспортния бранш. От началото на годината цените на горивата скочиха рязко заради новото напрежение и конфликти в Близкия изток (особено около Ормузкия проток).

Транспортните фирми по принцип често страдат от забавени плащания и трудно събират парите си от клиенти. Сегашното поскъпване на разходите за горива и доставки поставя много от тях на ръба на оцеляването. Тъй като транспортът превозва стоките на почти всяка друга индустрия, кризата в него лесно може да предизвика верижна реакция на пазара.

Когато една фирма закъснее с плащането си, тя повлича след себе си и своите партньори. Този проблем в България се задълбочава. През последните две години времето, за което бизнесът урежда сметките си, се е увеличило значително. В момента компаниите масово чакат между 90 и 120 дни, за да получат парите си за извършена услуга или доставена стока.

Експертите от "Кофас“ напомнят нещо много важно: повечето фирми фалират не защото нямат клиенти или работа, а защото нямат налични пари в брой (ликвидност), с които да си платят текущите сметки, наеми и заплати, докато чакат купувачите да им се издължат.

Прогнозира се и спад в световното търсене на стоки с около 2,5%. Когато хората и компаниите по света купуват по-малко, икономическият растеж се забавя. Този натиск винаги се усеща най-болезнено от малките фирми. Тъй като те съставляват огромното мнозинство от бизнеса в България, ефектът ще бъде усетен от много семейства и предприемачи у нас.

За да оцелеят и да се развиват успешно в тази сложна и непредсказуема международна обстановка, българските компании трябва да следят изключително внимателно парите, с които разполагат в момента. Те трябва да се нагаждат бързо към променящите се цени и предварително да проучват дали партньорите, с които работят, са надеждни и ще могат да си платят коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България“

Проблемите не са само местни. Напрежението в Близкия изток и конфликтът с Иран вече предизвикаха сериозно влошаване на световната икономика. Разходите за транспорт растат, цените на енергията са колебливи, а несигурността кара големите инвеститори да изчакват и да не рискуват.

Още в началото на 2026 г. случаите на фалити по света скочиха средно с 12%, като в Северна Америка скокът беше най-стряскащ - цели 22%. Поради тази бързо влошаваща се среда, "Кофас“ промени първоначалните си прогнози за годината. Очаква се фалитите в глобален мащаб да нараснат средно с 6%, което е два пъти повече от очакваното в началото на януари.

Според последния анализ на "Кофас“, през 2026 г. най-голям ръст на фалитите в световен мащаб се очаква в САЩ и Франция, където случаите на несъстоятелност ще се увеличат с 8 на сто. Веднага след тях се нарежда Япония с прогнозиран ръст от 7 на сто.

Малко по-назад, но все пак със сериозно увеличение от около 5 на сто, остават Германия и Нидерландия. В сравнение с тези държави, в България, Испания, Италия и Обединеното кралство ситуацията се очертава по-спокойна, като там се прогнозира по-умерен и плавен ръст в рамките на между 2 и 3 на сто.