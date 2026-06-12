Дълги години ИТ индустрията у нас беше възприемана като монолитна сфера на гарантираното финансово благополучие. Общата представа за "добре платен сектор“ обаче все по-осезаемо отстъпва място на една много по-сложна и динамична реалност. Последните данни от Job Board-а на DEV.BG за периода май 2025 – май 2026 г. очертават ясна тенденция. Разликите между отделните технологични направления стават все по-осезаеми, а амплитудите между стартовите нива и върховите експертни възнаграждения вече се измерват в хиляди евро. Пазарът започва силно да награждава тясната специализация, извеждайки на преден план управлението на данни, облачната инфраструктура и изкуствения интелект за сметка на някои традиционни софтуерни роли.

През последната година бяхме свидетели на сериозно разместване по върховете, което доказа, че позициите в сектора далеч не са бетонирани. Докато през 2025 г. инфраструктурните специалисти бяха едноличен лидер на пазара с максимални възнаграждения, достигащи до около 11 200 евро (22 000 лева), година по-късно те отстъпиха лидерската позиция. На върха през 2026 г. триумфално се настаниха експертите по Back-end Development и .NET, които единствени преминаха психологическата граница за максимална нетна месечна заплата, достигайки таван от 8 180 евро. Веднага след тях, на втора позиция, се наредиха специалистите по Data Science и ETL/Data Warehouse с максимални нетни възнаграждения от 7 925 евро. Третото място остана споделено между детронирания бивш лидер Infrastructure, Java, DevOps и мениджърските IT Management роли, които се заковаха на максимум от 7 669 евро нето на месец.

Надолу по стълбицата финансовите амбиции също остават сериозни. Четвъртото място в тазгодишната класация се заема от експертите по BI & Data Visualization, ERP/CRM Development и SAP, чиито доходи достигат до 7 158 евро. Веднага след тях се позиционират специалистите, програмиращи на Ruby, с таван от 7 124 евро, следвани плътно от PHP разработчиците, които достигат границата от точно 7 000 евро. На седма позиция се подреждат актуалните направления около ML/AI и Big Data с максимален месечен доход от 6 902 евро. Осмото място е споделено от голяма група популярни технологии – Fullstack Development, JavaScript, Python, React и Angular, които достигат до 6 500 евро месечно. Топ 10 на най-високоплатените роли се оформя от позициите в сферата на PM/BA and More с таван от 6 391 евро и инженерите на бази данни (Database Engineer), чиито заплати достигат до 6 200 евро месечно.

Максималните суми обаче разкриват само върха на айсберга. Далеч по-любопитна е т.нар. "ножица“ между минималните и максималните публикувани възнаграждения, защото именно тя илюстрира реалния потенциал за финансово израстване. Безспорен рекордьор в това отношение е Back-end секторът, където заплатите стартират от 1 022 евро и достигат върховите 8 180 евро, оформяйки разлика от внушителните 7 158 евро. Почти идентична е картината при Data Science, където доходите варират между 1 073 и 7 925 евро (разлика от 6 852 евро), както и при облачната инфраструктура (Infrastructure), където възнагражденията тръгват от 9 45 евро и достигат до 7 669 евро, оставяйки дистанция от 6 724 евро между двата полюса. При Java диапазонът се разпростира между 1 022 и 7 669 евро, а при лидера .NET ножицата се отваря до 6 480 евро разлика. При DevOps инженерите амплитудата също е сериозна и достига 6 169 евро.

Напълно различна е ситуацията на другия полюс на пазара, където стоят направления като Big Data. При него се наблюдава изненадващо малък диапазон, тъй като заплатите варират между 4 601 и 6 902 евро, което прави едва 2 301 евро разлика между най-ниското и най-високото заплащане. С много свит пазарен диапазон е и Ruby, където възнагражденията се движат между 4 345 и 7 124 евро (разлика от 2 779 евро). Подобна сгъстена картина виждаме и при SAP с диапазон от 4 602 евро, както и при ML/AI технологиите, където разликата между дъното и върха достига до 4 346 евро. Причината за този феномен се крие в естеството на самите технологии – те представляват силно специализирани ниши, в които дори стартовите заплати започват от изключително високи нива и пазарът е концентриран основно около професионалисти с вече натрупан солиден бекграунд.

Равносметката за последната година показва, че софтуерната индустрия преминава през зряла трансформация. Днес пазарът пренарежда приоритетите си, като поставя ясен фокус върху сигурността на инфраструктурата, интелигентната обработка на данни и тесните корпоративни ниши. За специалистите това е ясен знак, че дългосрочният успех вече не зависи просто от познаването на един популярен език за програмиране, а от способността да се навлиза в дълбочина и да се решават сложни архитектурни проблеми.