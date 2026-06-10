23-ото Световно първенство по футбол ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира е споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).

Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка утре, 11 юни, от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.

Пълна телевизионна програма по дни и часове на Световното първенство по футбол. Всички мачове ще се предават по БНТ 1 или БНТ 3.

Групова фаза

11 юни, 22:00 Мексико – Южна Африка, група А (БНТ 1 и БНТ 3)

12 юни, 05:00 Южна Корея – Чехия, група А (БНТ 1 и БНТ 3)

12 юни, 22:00 Канада – Босна и Херцеговина, група В (БНТ 1 и БНТ 3)

13 юни, 04:00 САЩ – Парагвай, група D (БНТ 1 и БНТ 3)

13 юни, 22:00 Катар – Швейцария, група В (БНТ 1 и БНТ 3)

14 юни, 01:00 Бразилия – Мароко, група С (БНТ 1 и БНТ 3)

14 юни, 04:00 Хаити – Шотландия, група С (БНТ 1 и БНТ 3)

14 юни, 07:00 Австралия – Турция, група D (БНТ 1 и БНТ 3)

14 юни, 20:00 Германия – Кюрасао, група Е (БНТ 1 и БНТ 3)

14 юни, 23:00 Нидерландия – Япония, група F (БНТ 1 и БНТ 3)

15 юни, 02:00 Кот д`Ивоар – Еквадор, група Е (БНТ 1 и БНТ 3)

15 юни, 05:00 Швеция – Тунис, група F (БНТ 1 и БНТ 3)

15 юни, 19:00 Испания – Кабо Верде, група Н (БНТ 1 и БНТ 3)

15 юни, 22:00 Белгия – Египет, група G (БНТ 1 и БНТ 3)

16 юни, 01:00 Саудитска Арабия – Уругвай, група Н (БНТ 1 и БНТ 3)

16 юни, 04:00 Иран – Нова Зеландия, група G (БНТ 1 и БНТ 3)

16 юни, 22:00 Франция – Сенегал, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

17 юни, 01:00 Ирак – Норвегия, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

17 юни, 04:00 Аржентина – Алжир, група J (БНТ 1 и БНТ 3)

17 юни, 07:00 Австрия – Йордания, група J (БНТ 1 и БНТ 3)

17 юни, 20:00 Португалия – Конго, група К (БНТ 1 и БНТ 3)

17 юни, 23:00 Англия – Хърватия, група L (БНТ 1 и БНТ 3)

18 юни, 02:00 Гана – Панама, група L (БНТ 1 и БНТ 3)

18 юни, 05:00 Узбекистан – Колумбия, група К (БНТ 1 и БНТ 3)

18 юни, 19:00 Чехия – Южна Африка, група А (БНТ 1 и БНТ 3)

18 юни, 22:00 Швейцария – Босна и Херцеговина, група В (БНТ 1 и БНТ 3)

19 юни, 01:00 Канада – Катар, група В (БНТ 1 и БНТ 3)

19 юни, 04:00 Мексико – Южна Корея, група А (БНТ 1 и БНТ 3)

19 юни, 22:00 САЩ – Австралия, група D (БНТ 1 и БНТ 3)

20 юни, 01:00 Шотландия – Мароко, група С (БНТ 1 и БНТ 3)

20 юни, 03:30 Бразилия – Хаити, група С (БНТ 1 и БНТ 3)

20 юни, 06:00 Турция – Парагвай, група D (БНТ 1 и БНТ 3)

20 юни, 20:00 Нидерландия – Швеция, група F (БНТ 1 и БНТ 3)

20 юни, 23:00 Германия – Кот д`Ивоар, група Е (БНТ 1 и БНТ 3)

21 юни, 03:00 Еквадор – Кюрасао, група Е (БНТ 1 и БНТ 3)

21 юни, 07:00 Тунис – Япония, група F (БНТ 1 и БНТ 3)

21 юни, 19:00 Испания – Саудитска Арабия, група Н (БНТ 1 и БНТ 3)

21 юни, 22:00 Белгия – Иран, група G (БНТ 1 и БНТ 3)

22 юни, 01:00 Уругвай – Кабо Верде, група Н (БНТ 1 и БНТ 3)

22 юни, 04:00 Нова Зеландия – Египет, група G (БНТ 1 и БНТ 3)

22 юни, 20:00 Аржентина – Австрия, група J (БНТ 1 и БНТ 3)

23 юни, 00:00 Франция – Ирак, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

23 юни, 03:00 Норвегия – Сенегал, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

23 юни, 06:00 Йордания – Алжир, група J (БНТ 1 и БНТ 3)

23 юни, 20:00 Португалия – Узбекистан, група К (БНТ 1 и БНТ 3)

23 юни, 23:00 Англия – Гана, група L (БНТ 1 и БНТ 3)

24 юни, 02:00 Панама – Хърватия, група L (БНТ 1 и БНТ 3)

24 юни, 05:00 Колумбия – Конго, група К (БНТ 1 и БНТ 3)

24 юни, 22:00 Швейцария – Канада, група В (БНТ 1)

24 юни, 22:00 Босна и Херцеговина – Катар, група В (БНТ 3)

25 юни, 01:00 Мароко – Хаити, група С (БНТ 3)

25 юни, 01:00 Шотландия – Бразилия, група С (БНТ 1)

25 юни, 04:00 Южна Африка – Южна Корея, група А (БНТ 3)

25 юни, 04:00 Чехия – Мексико, група А (БНТ 1)

25 юни, 23:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар, група Е (БНТ 3)

25 юни, 23:00 Еквадор – Германия, група Е (БНТ 1)

26 юни, 02:00 Тунис – Нидерландия, група F (БНТ 1)

26 юни, 02:00 Япония – Швеция, група F (БНТ 3)

26 юни, 05:00 Турция – САЩ, група D (БНТ 1)

26 юни, 05:00 Парагвай – Австралия, група D (БНТ 3)

26 юни, 22:00 Норвегия – Франция, група I (БНТ 1)

26 юни, 22:00 Сенегал – Ирак, група I (БНТ 3)

27 юни, 03:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия, група Н (БНТ 3)

27 юни, 03:00 Уругвай – Испания, група Н (БНТ 1)

27 юни, 06:00 Нова Зеландия – Белгия, група G (БНТ 1)

27 юни, 06:00 Египет – Иран, група G (БНТ 3)

28 юни, 00:00 Панама – Англия, група L (БНТ 1)

28 юни, 00:00 Хърватия – Гана, група L (БНТ 3)

28 юни, 02:30 Колумбия – Португалия, група К (БНТ 1)

28 юни, 02:30 Конго – Узбекистан, група К (БНТ 3)

28 юни, 05:00 Алжир – Австрия, група J (БНТ 3)

28 юни, 05:00 Йордания – Аржентина, група J (БНТ 1)

1/16-финали

Мач №73: 28 юни, 22:00 Втори в група А – Втори в група В (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №76: 29 юни, 20:00 Победител С – Втори F (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №74: 29 юни, 23:30 Победител Е – Трети А, В, С или F (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №75: 30 юни, 04:00 Победител F – Втори С (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №78: 30 юни, 20:00 Втори Е – Втори I (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №77: 1 юли, 00:00 Победител I – Трети С, D, F, G или Н (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №79: 1 юли, 04:00 Победител А – Трети C, E, F, H или I (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №80: 1 юли, 19:00 Победител L – Трети Е, Н, I, J или K (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №82: 1 юли, 23:00 Победител G – Трети А, Е, Н, I или J (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №81: 2 юли, 03:00 Победител D – Трети В, Е, F, I или J (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №84: 2 юли, 22:00 Победител Н – Втори J (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №83: 3 юли, 02:00 Втори К – Втори L (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №85: 3 юли, 06:00 Победител В – Трети Е, F, G, I или J (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №88: 3 юли, 21:00 Втори D – Втори G (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №86: 4 юли, 01:00 Победител J – Втори Н (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №87: 4 юли, 04:30 Победител К – Трети D, E, I, J или L (БНТ 1 и БНТ 3)

Осминафинали

Мач 90: 4 юли, 20:00 Победител 73 – Победител 75 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 89: 5 юли, 00:00 Победител 74 – Победител 77 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 91: 5 юли, 23:00 Победител 76 – Победител 78 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 92: 6 юли, 03:00 Победител 79 – Победител 80 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 93: 6 юли, 22:00 Победител 83 – Победител 84 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 94: 7 юли, 03:00 Победител 81 – Победител 82 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 95: 7 юли, 19:00 Победител 86 – Победител 88 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 96: 7 юли, 23:00 Победител 85 – Победител 87 (БНТ 1 и БНТ 3)

Четвъртфинали

Мач 97: 9 юли, 23:00 Победител 89 – Победител 90 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 98: 10 юли, 22:00 Победител 93 – Победител 94 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 99: 12 юли, 00:00 Победител 91 – Победител 92 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 100: 12 юли, 04:00 Победител 95 – Победител 96 (БНТ 1 и БНТ 3)

Полуфинали

Мач 101: 14 юли, 22:00 Победител 97 – Победител 98 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач 102: 15 юли, 22:00 Победител 99 – Победител 100 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач за трето място

19 юли, 00:00 (БНТ 1 и БНТ 3)

Финал

19 юли, 22:00. (БНТ 1 и БНТ 3)