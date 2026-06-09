Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, обяви плановете си за внедряване на свързаност от Starlink в цялата си флотилия през 2027 г. Така Wizz Air ще се превърне в първата европейска ултранискотарифна авиокомпания, която предлага напредналата технология на Starlink за интернет на борда на милиони пътници. Това е ключов момент не само за Wizz Air, но и за развитието на достъпните и постоянно свързани въздушни пътувания.

Дълги години висококачествената свързаност на борда бе възприемана като луксозна привилегия, но днес Wizz Air променя правилата, въвеждайки технологията на Starlink, с която пренася най-модерните решения за авиационна свързаност в ултранискотарифния сегмент.

Ултранискотарифното пътуване винаги е било с цел да прави възможностите достъпни за повече хора, заяви Иън Малин, главен търговски директор на Wizz Air.

"През 2027 г. пренасяме тази философия и в космическата ера. Нашите пътници вече не трябва да избират между достъпни цени и надежден интернет на борда, за да останат свързани с хората, работата и моментите, които имат най-голямо значение. Горди сме да бъдем начело на тази промяна и да си партнираме със Starlink, за да осигурим още по-добро изживяване на борда за пътниците на Wizz Air! Let’s WIZZ!“=

С въвеждането на технологията през 2027 г., времето във въздуха ще се превърне от време на изолация във време за свързаност. Пътниците ще могат да се наслаждават на високоскоростен, надежден интернет с ниска латентност на 30 000 фута височина. Очаква се всеки самолет от ново поколение на Wizz Air да бъде оборудван с технологията Starlink, което ще гарантира качествено изживяване на борда независимо от маршрута или дестинацията.

"Развълнувани сме да пренесем Starlink на борда на Wizz Air и да трансформираме преживяването по време на пътуване за милиони клиенти. Осигуряването на безпроблемна свързаност за пътниците и екипажа на 30 000 фута височина е точно това, за което е създадена тази технология. Очакваме с нетърпение да предоставим надежден, високоскоростен интернет от излитането до кацането“, коментира Джейсън Фрич, вицепрезидент по корпоративните продажби на Starlink в SpaceX.

Имаше време, когато пътниците приемаха, че летенето означава да бъдеш неоткриваем – особено при ултранискотарифните авиокомпании. Wizz Air слага край на това, защото целта на пътуването е да свързва хората, а не да ги разделя.

Wizz Air разполага с флотилия от 267 самолета Airbus A320 и A321. Екип от всеотдайни професионалисти в областта на авиацията предлага превъзходно обслужване и много ниски цени на билетите, което прави Wizz Air предпочитан избор за 63.4 милиона пътници през финансовата 2025 г. Wizz Air е регистрирана на Лондонската фондова борса под тарифен номер WIZZ. Авиокомпанията е призната и за "Най-устойчивата нискотарифна авиокомпания“ в рамките на 2021-2025 г. от World Finance Sustainability Awards. През 2026 г. Wizz Air зае второ място в глобалната класация за емисиите на авиокомпаниите, изготвена от Cirium – компания за авиационни анализи, благодарение на усилията си за намаляване на интензивността на емисиите. През септември 2025 г., Wizz Air беше отличена и с награда за устойчива авиокомпания на годината за 2025 г. на Airline Economics Sustainability Awards.

Starlink е най-модерната в света сателитна констелация в ниска околоземна орбита, осигуряваща надежден високоскоростен интернет, подходящ за стрийминг, онлайн игри, видео разговори и др. Системата Starlink е разработена и се управлява от SpaceX. Като водещ световен доставчик на услуги за изстрелване и единствена компания с орбитална ракета за многократна употреба, SpaceX притежава богат опит в разработването на космически апарати и управлението на орбитални операции. Научете повече на www.starlink.com и последвайте @Starlink в X.