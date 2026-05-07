Шакира е назначена за Кралицата на Световните първенства и тази титла, изглежда, не може да й бъде отнета. Колумбийската поп звезда официално представи откъс от "Dai Dai", официалната песен на ФИФА Световно първенство 2026, в съвместен пост с Global Citizen и FIFA World Cup днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Песента е създадена в колаборация с нигерийската звезда Burna Boy, носител на Грами, един от най-влиятелните африкански музиканти в света.

Тийзърът, дълъг една минута, бързо привлече вниманието на милиони зрители и се превърна в топ тенденция в социалните мрежи. Премиерата на пълната версия е насрочена за 14 май 2026 г., а Световното първенство стартира на 11 юни с двубой между Мексико и Южна Африка на стадион "Ацтека" в Мексико сити. Финалът ще се проведе на 19 юли на стадион "Метлайф" в Ню Джърси.

"Dai Dai" - реге, афробийт и реггетон в едно

Тийзърът разкрива, че "Dai Dai" комбинира музикалните светове на двамата изпълнители - реггетон-привкус на Шакира и афробийт пулсация на Burna Boy. Резултатът е енергичен, танцувален микс, изграден за глобална публика и стадиони.

В клипа Шакира се появява на терена на "Маракана", облечена в кралскосиня минипола и яркожълт топ, държаща футболна топка. Хореографията включва танцьори, а текстът, със силни мотивационни послания на английски, съдържа фрази като:

"From the day you were born / here in this place you belong" — "От деня, в който си се родил / тук, на това място, ти принадлежиш"

"What broke you once / made you strong" — "Това, което те е счупило веднъж / те направи силен"

Тийзърът завършва с фойерверки и въздушна снимка на стадиона с надпис "We are ready" - "Ние сме готови". Кадърът включва четири футболни топки, символ на четирите Световни първенства, в които Шакира е участвала музикално.

Едно от най-плодотворните партньорства между Шакира и ФИФА

Шакира е била част от четири Световни първенства подред - рекорд, който нито един друг изпълнител не може да изравни:

2006 г. (Германия) - Шакира изпълни "Hips Don't Lie" на церемонията по закриване

2010 г. (Южна Африка) - "Waka Waka (This Time for Africa)", написана съвместно с групата Freshlyground, се превърна в едно от най-разпознаваемите парчета в историята на Световните първенства. Песента има над 4 милиарда гледания в YouTube и остава най-гледаното музикално видео, свързано с Мондиал, до днес.

2014 г. (Бразилия) - "La La La (Brazil 2014)" в колаборация с Карлинхос Браун — официалната активационна песен на турнира

2026 г. (САЩ, Канада, Мексико) - "Dai Dai" с Burna Boy

С "Dai Dai" тя става първата звезда в историята, чиято музика придружава четири поредни Мондиала.

Burna Boy - африканският гигант, който завладя света

За мнозина в България името Burna Boy може да е по-малко познато, но в глобален план той е един от най-важните музиканти на нашето време. Роден като Damini Ebunoluwa Ogulu на 2 юли 1991 г. в Порт Харкорт, Нигерия, Burna Boy идва от музикална династия - дядо му Бенсън Идоние беше първият мениджър на легендата на афробийта Фела Кути.

Постижения, които правят колаборацията с Шакира събитие от глобален мащаб:

Носител на Грами за албума "Twice as Tall" (2021 г.) — първият нигерийски артист, спечелил Best Global Music Album

Над 10 милиарда стрийм в платформите към 2025 г.

Първият африкански артист, който е изпял на церемонията по откриването на финала на Шампионската лига на UEFA (2023 г., Истанбул), пред 71 412 души на стадиона и над 700 милиона телевизионни зрители

Първият африкански артист, който е продал залата на Мадисън Скуеър Гардън (2022) и Уембли Стейдиум (2023)

Класиран на 197-о място в листа на Rolling Stone "200-те най-велики певци на всички времена"

Колаборации с Бионсе, Колдплей, Ed Sheeran, Stormzy и други

Колаборацията на Шакира с Burna Boy не е случайна, тя сигнализира глобалното утвърждаване на афробийта и признанието на ФИФА за нарастващото значение на африканската музика на световната сцена.

"Маракана" - иконичният фон

Видеоклипът е заснет на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро, един от най-легендарните футболни храмове в света. Построен за Световното първенство през 1950 г., той е бил свидетел на финалите на Мондиал 1950 и 2014, на финала на Олимпийските игри 2016, както и на безброй исторически моменти за бразилския футбол.

Изборът на "Маракана" не е случаен. Шакира наскоро изнесе безплатен концерт в Рио де Жанейро на плажа Копакабана, събирайки над 2 милиона души на фестивала Todo Mundo No Rio, едно от най-големите безплатни събития в Латинска Америка. Видеоклипът на "Dai Dai" е естествено продължение на този момент на културно сближаване между Шакира и Бразилия.

Не бъркайте с песента на Кока-Кола

Важно е да се направи едно ключово разграничение, "Dai Dai" не е единствената песен, свързана с Мондиал 2026. Кока-Кола също пусна свой собствен официален химн, преосмислена версия на "Jump" на Van Halen, в която участват:

J Balvin — колумбийски реггетон артист

Travis Barker — барабанистът на Blink-182

Amber Mark — поп/R&B певица

Steve Vai — легендарен китарист

J Balvin добавя нов куплет на испански, описвайки звука като "бразилски фънк с тежки струни, нещо като хип-хоп". Двата трака, този на ФИФА ("Dai Dai") и този на Кока-Кола ("Jump"), ще съществуват паралелно като различни музикални лица на едно и също голямо събитие.

Защо Шакира остава "Кралицата на Световното"?

Шакира идва на Мондиал 2026 в момент, в който прави най-силната си кариера от десетилетие. Освен мегаконцерта в Рио, тя обяви нови дати в САЩ на турнето си Las Mujeres Ya No Lloran, следствие от феноменалната популярност на едноименния албум, най-стриймвания испаноезичен албум на 2024 г. според Spotify.

С "Dai Dai" тя не просто записва четвърта песен за Световно. Тя закрепва наследството си като глобален културен мост, между Латинска Америка, Африка и света. И вероятно, както Waka Waka преди 16 години, ще стане песен, която ще се пее на стадионите дълго след края на турнира през юли 2026 г.