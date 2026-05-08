Обединените усилия на локомотивската общност дадоха резултат! Това обявиха от ПФК Локомотив Пловдив и зарадваха привържениците с много важна промяна, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за цената на екскурзията до София за финала за Купата на България срещу ЦСКА. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от "черно-белия" фенклуб стартираха извънредна кампания за набиране на средства, която явно даде силен отзвук и доведе до сериозен успех.
От този момент цената на пътуването за пенсионери и деца до 18 години става 5 евро, а за всички останали - 10 евро. Това важи за следващите записани 10 автобуса, уточниха от "Лаута".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив:
Локомотивци,
Инициативата на Фенклуб Локомотив Пловдив още в първите часове показа силата на "черно-бялата“ общност. Благодарение на бързата реакция и обединените усилия на всички вас, бяха осигурени средства, с които да бъдат намалени цените за следващите 10 автобуса за финала.
До сега записванията бяха на 20 евро. Считано от днес новите цени са:
• 5 € - за пенсионери и деца до 18 години
• 10 € - стандартна цена
Тази подкрепа е поредното доказателство, че когато сме заедно, можем всичко. Нека направим така, че нито един Локомотивец да не остане далеч от мечтания финал.
Банкова сметка на фенклуба:
BG41UNCR70001524268875
Основание:
Екскурзия
Благодарим на всеки, който се включи и помогна!
Само Локо!
Работното време на магазина за следващите няколко дни:
8.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа
11.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
12.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
13.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
14.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
Тръгването за екскурзията е в 15:00 часа на “Лаута". Всички записани трябва да бъдат в 14:30 в спортния комплекс.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!