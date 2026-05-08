Обединените усилия на локомотивската общност дадоха резултат! Това обявиха от ПФК Локомотив Пловдив и зарадваха привържениците с много важна промяна, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за цената на екскурзията до София за финала за Купата на България срещу ЦСКА. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от "черно-белия" фенклуб стартираха извънредна кампания за набиране на средства, която явно даде силен отзвук и доведе до сериозен успех.

От този момент цената на пътуването за пенсионери и деца до 18 години става 5 евро, а за всички останали - 10 евро. Това важи за следващите записани 10 автобуса, уточниха от "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив:

Локомотивци,

Инициативата на Фенклуб Локомотив Пловдив още в първите часове показа силата на "черно-бялата“ общност. Благодарение на бързата реакция и обединените усилия на всички вас, бяха осигурени средства, с които да бъдат намалени цените за следващите 10 автобуса за финала.

До сега записванията бяха на 20 евро. Считано от днес новите цени са:

• 5 € - за пенсионери и деца до 18 години

• 10 € - стандартна цена

Тази подкрепа е поредното доказателство, че когато сме заедно, можем всичко. Нека направим така, че нито един Локомотивец да не остане далеч от мечтания финал.

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание:

Екскурзия

Благодарим на всеки, който се включи и помогна!

Само Локо!

Работното време на магазина за следващите няколко дни:

8.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

11.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

12.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

13.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

14.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Тръгването за екскурзията е в 15:00 часа на “Лаута". Всички записани трябва да бъдат в 14:30 в спортния комплекс.