ПФК Ботев: Благодарим ви за подкрепата въпреки безумния ден и час
Автор: Стойчо Генов 16:22Коментари (0)174
©
виж галерията
Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците за подкрепата им в Плевен.

Както вече информирахме, жълто-черните победиха местния Спартак с 4:0 и се класираха за 1/8-финалите в турнира за Купата на България.

"Въпреки безумния ден и час - Ботев отново беше със своя 12-ти играч! Благодарим Ви за подкрепата, ботевисти", написаха по от клуба.

