© виж галерията Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците за подкрепата им в Плевен.



Както вече информирахме, жълто-черните победиха местния Спартак с 4:0 и се класираха за 1/8-финалите в турнира за Купата на България.



"Въпреки безумния ден и час - Ботев отново беше със своя 12-ти играч! Благодарим Ви за подкрепата, ботевисти", написаха по от клуба.



