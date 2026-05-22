Бившият футболист на ЦСКА и Локомотив Пловдив - Момчил Цветанов, каза изключително силни думи за "черно-белия" клуб. Конкретната реакция на плевенчанина естествено е свързана с финала за Купата, който двата клуба изиграха и който бе спечелен от "армейците" след изпълнение на дузпи.

Цветанов призна, че е гледал двубоя от трибуните и се е надявал с цялото си сърце Локомотив да победи. Той изрази огромната си подкрепа към своя приятел и бивш съотборник Димитър Илиев, който изпусна първата дузпа.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Момчил Цветанов се превърна в един от любимците на привържениците на Локомотив Пловдив, след като с черно-белия екип спечели 3 купи - два пъти Купата на България (2019, 2020) и веднъж Суперкупата на страната (2020).

Халфът е известен още с прозвищата си Чико, Малкия шивач и Повелителят на купите, именно заради отличията, които е спечелил в своята кариера.

Освен изброените купи с Локомотив, той има още две Купи на България с Литекс (2008 и 2009), една с ЦСКА (2016), една със Славия (2018), две шампионски титли с Литекс (2010 и 2011) и още една Суперкупата на България с Литекс (2011).

Момчил Цветанов бе гост в новия епизод на предаването "Спортен нюзрум" по btv.

Ето какво каза Момчил Цветанов за ЦСКА, финала и за любимия си Локомотив:

Гледах финала на живо. Честитя купата на ЦСКА, но задължително трябва да отдадем заслуженото на Локомотив Пловдив. Аз стисках палци за тях, но за жалост не успяха да спечелят. Поздравления за Локомотив за начина, по който се защитаваше и контраатакуваше. След 65-ата минута мачът навлезе в едно русло на надлъгване. Двата отбора се дебнеха. Видяхте положението на Лами във второто продължение. Ако то беше влязло, за ЦСКА вече нямаше шанс за връщане в мача.

Колкото до дузпите - това е лотария. Аз изцяло подкрепям Митко Илиев, защото той е лидерът на този отбор. Той е сърцето, той е душата на отбора, човекът, който ги води в добро и в лошо. Заставам плътно зад него и му давам пълната си подкрепа, защото знам какво е, когато някои хора се обръщат срещу теб, а до преди 5 дни са ти ръкопляскали. Той освен това е и мой приятел, така че само адмирации за него!

За първи път ми беше да гледам финал на живо като зрител. Бях в понеделник при отбора, когато феновете ги изпращаха на "Лаута“. Тогава като се видяхме с Митко, той на шега ме попита: "Да те пиша ли за 5-ата дузпа?“ Виждате ли какво нещо е съдбата? Стисках палци и на краката и на ръцете за Локомотив Пловдив! Но малшанс!

Защо не съм бил за ЦСКА? С този клуб също имам уникални моменти, но никога не съм крил моите симпатии към Локомотив Пловдив. С този отбор имам повече трофеи, тук са ми показали много по-голяма любов, отдаденост, уважение – феновете, ръководството и всички хора, които работят в клуба. Респект към феновете на ЦСКА, няма да ме чуете да казвам лоша дума за този клуб, но сърцето ми е в Локомотив Пловдив. С тях имах много по-хубави моменти, играх в Европа. Докарахме силни отбори да гостуват в Пловдив, върнахме европейската слава не само на Локомотив, а и на Пловдив като град.