Фенклубът на Локомотив Пловдив обяви колко са продадените до момента билети за черно-белите привърженици за финала срещу ЦСКА. Най-важният мач за сезона, който е и битка за Купата на България, започва на 20 май в 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски". От "Лаута" са категорични, че очакванията са бройката да достигне до 10 000 в следващите дни!

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

7000 от нас вече запазиха своите места за 20 май! Очакват се над 10000 в следващите дни!

Приятели, 5 дни преди финала вече затворихме втори блок в сектор А и сме преполовили още 3 блока в сектор Б. Черно-бялата мобилизация е в ход и всеки ден показва колко много значи Локомотив за този град и за всички нас.

Очакваме през уикенда и в последните два дни преди големия сблъсък активността да бъде още по-сериозна. Призоваваме всички да не чакат последния момент, а възможно най-скоро да закупят своите билети.

Клубът има нужда от нас.

Един за всички, всички за Локомотив!