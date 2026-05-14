Наред с изграждането на централната трибуна продължава и работата по вертикалната планировка (инфраструктурата) в спортен комплекс "Локомотив", предава репортер на Plovdiv24.bg. Към съоръжението ще бъде изграден нов вход, който ще е на улица "Проф. Цветан Лазаров". Оттам пътят ще минава покрай помощния терен, известен повече с прозвището Кошарата.

Новата "мини улица" ще стига до тенис кортовете и маломерния изкуствен терен. Ще има естествено разклонение и до входовете на трибуните "Спортклуб" и "Бесика".

Работата по централната трибуна в момента е насочена към монтиране на металните колони на козирката.