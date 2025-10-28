© Plovdiv24.bg виж галерията Общинска комисия инспектира днес строителството на централната трибуна на стадион "Локомотив", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Представители на различни партии в Общински съвет и служители в Община Пловдив посетиха съоръжението и се запознаха с документацията.



Представител на фирмата изпълнител обясни, че забавянето, което се получи преди няколко месеца, ще бъде наваксано. "На всеки етап от проекта наваксваме по 20-ина дни, като се работи включително в събота и неделя", обясниха от компанията.



На срещата бяха коментирани варианти за евентуално затваряне на ъглите на стадиона и беше представен концептуален проект.



Членовете на комисията се запознаха и с работата по вертикалната планировка в комплекса, както и с проекта за нова улица, която ще минава зад южната трибуна.



Гледайте в прикаченото видео разширен репортаж от днешната инспекция на "Лаута"!



