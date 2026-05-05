В прилични темпове продължава работата по изграждането на новата централна трибуна на стадион "Локомотив", предава репортер на Plovdiv24.bg. Грубият строеж на самата трибуна вече е готов, като в момента се монтират металните колони на козирката. Едва когато тя бъде поставена, ще може да стартират дейностите по поставянето на осветлението на трибуната.

Усилията на фирмата изпълнител са насочени към това до края на август да бъде изцяло готова зрителната част на централната трибуна, за да може да се пристъпи към документацията по въвеждането й в експлоатация.

Кадрите от дрона на Plovdiv24.bg показват, че това би изглеждало реалистична цел, но трябва леко да се засили темпото на работа, за да се спазят всички срокове.

За съжаление, все още няма раздвижване около дейностите по изграждането на вертикалната планировка. Припомняме, че желанието на фенклуба на Локомотив Пловдив е до началото на септември да са асфалтирани изцяло зоните зад трибуните Бесика, Спортклуб и Южна и да бъдат изградени паркоместата.