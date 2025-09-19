© Plovdiv24.bg виж галерията Сериозна работа кипи в момента по изграждането на инфраструктурата около стадион "Локомотив", предава репортер на Plovdiv24.bg.



Днес започна полагането на плочките зад Трибуна Спортклуб. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика, където след няколко дни ще започне работата по покриването с плочки.



Зад Южната трибуна се копае за изграждане на водопроводна и електрическа система.



Наред с това продължава и работата по изграждането на централната трибуна на стадиона. В момента там се подготвя куфража за наливането на новата бетонна плоча.



Гледайте в прикаченото видео кадри от дрона на Plovdiv24.bg от днес, 19 септември 2025 година!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.