ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Кадри от дрон: Ето как изграждат инфраструктурата на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 15:07Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Сериозна работа кипи в момента по изграждането на инфраструктурата около стадион "Локомотив", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Днес започна полагането на плочките зад Трибуна Спортклуб. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика, където след няколко дни ще започне работата по покриването с плочки.

Зад Южната трибуна се копае за изграждане на водопроводна и електрическа система.

Наред с това продължава и работата по изграждането на централната трибуна на стадиона. В момента там се подготвя куфража за наливането на новата бетонна плоча.

Гледайте в прикаченото видео кадри от дрона на Plovdiv24.bg от днес, 19 септември 2025 година!

Още по темата: общо новини по темата: 264
19.08.2025
19.08.2025
13.08.2025
11.08.2025
06.08.2025
04.08.2025
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Мартин Русков: Бях щастлив, че получих оферта от толкова голям клуб
 Важно за феновете, които ще подкрепят Локо на стадиона в Бистрица
 Помните ли го? Бивш играч на Локо герой при историческа победа в Шампионската лига
 Страшни проблеми в Локо, но въпреки това усмивките преобладават на "Лаута"
 Поредни глоби на БФС: 4300 лева за Локо, 3500 лв. за Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: