Фенклубът на Локомотив Пловдив представи интересна и актуална информация относно това как върви изграждането на централната трибуна на стадиона и вертикалната планировка в спортния комплекс. Това стана след проведена изключително важна среща в Община Пловдив, в която са участвали абсолютно всички отговорни лица по извършващите се дейности и контрола.

Най-важното заключение, което е постигнато на въпросната среща, е че до първата седмица на месец септември зрителната част на централната трибуна ще бъде напълно готова да посреща публика. Това означава, че през този месец ще се отбележи вековния юбилей на клуба с мащабно събитие на стадион "Локомотив“.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Вчера се проведе поредната работна среща в Община Пловдив. Основна цел бе получаването на окончателни гаранции, че през месец септември ще можем да отпразнуваме 100-годишния юбилей на нашия клуб с мащабно събитие на стадион "Локомотив“.

В срещата, инициирана от Община Пловдив, взеха участие кметът г-н Костадин Димитров и заместник-кметът по строителството г-н Хакъ Сакъбов. Присъстваха още управителят на "Билдком“ г-н Георгиев (изпълнител на Централната трибуна и вертикалната планировка), г-н Костадин Язов (изпълнител на новото осветление), г-н Величков като представител на ПФК "Локомотив“, представители на Фондация "100 години Локомотив“, както и председателят и членове на Фенклуб "Локомотив“.

В хода на разговорите бе поета категорична устна отговорност от всички присъстващи страни, че до първата седмица на месец септември:

Зрителната част на Централната трибуна ще бъде напълно готова да посреща публика.

Вертикалната планировка ще бъде завършена в степен, годна за провеждане на събитието (източната част на комплекса и зоните пред трибуна "Бесика“ и Южната трибуна ще бъдат асфалтирани, а паркоместата – изградени).

Текущо състояние на дейностите

Централна трибуна: Строителството се движи съгласно работния график, представен преди месец. Констатирано е леко забавяне, което към момента не крие риск за крайния срок. Зрителната част трябва да бъде функционална до края на м. август.

Вертикална планировка: Подготвя се възобновяване на дейностите, включително доставка на материали и мобилизация на техника. Реалната работа ще стартира през следващата седмица, като до края на текущата строителят ще предостави детайлен график.

Осветление: Скоро ще стартира демонтажът на съществуващите стълбове. През тази седмица Община Пловдив ще изпрати потвърждение за одобрен Идеен проект, след което започва изготвянето на Работния такъв. За септемврийските събития осветлението ще функционира във временен вариант до окончателното завършване на Централната трибуна. Обсъден бе и рискът при евентуално забавяне част от срещите да се провеждат само в светлата част на денонощието.

Проектиране и архитектурни промени

На срещата бе презентирана нова концептуална разработка за преработка на скайбоксовете, изготвена от опитен пловдивски архитект. Въпреки че функционално проектът изглежда подходящ, остават отворени въпросите относно ъглите на заснемане и видимостта за журналистическите ложи. Предстои съгласуване с представители на УЕФА за потвърждение или оптимизация, за което категорично настояхме. Предстоят и детайлни обсъждания с експерти по част "Инсталации“ и "Пожарна безопасност“, за да се прецени реалистичността на концепцията и нейната стойност. Паралелно с това се финализира документалното прехвърляне на авторските права и промяната на част от проектантите.

Фенклуб Локомотив Пловдив категорично напомни, че: Всякакви промени по проекта не трябва да влияят на категорията на стадиона. В завършен вид стадион "Локомотив“ трябва да отговаря на категория 4+, за да има възможност да приема срещи, за които останалите стадиони в града нямат лиценз.

Всички технически стъпки и детайли са изяснени. Оттук нататък всичко е въпрос на воля, професионализъм и стриктно спазване на поетите ангажименти от страна на институциите и изпълнителите.

Локомотивската общественост и жителите на Пловдив очакват напълно функционален стадион още в първите дни на септември – обещание, което не търпи повече отлагане.