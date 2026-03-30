Автор: Стойчо Генов 09:10 09:10

Отборът на Локомотив Пловдив няма да домакинства на своя стадион в квартал "Лаута" в мачовете от европейските клубни турнири, ако се класира за тях. Причина за това са строителните дейности по изграждането на централната трибуна и вертикалната планировка.



В момента съоръжението не отговаря на изискванията на УЕФА най-вече заради липсата на паркинг. Освен това от европейската футболна централа едва ли ще позволят провеждането на официален мач от турнирите при сегашното осветление, най-вече заради сянката, която се хвърля на терена пред Трибуна Спортклуб.



Ръководството на клуба обсъжда няколко варианта за евентуалните европейски мачове, ако отборът се класира за тях - Стара Загора, Кърджали и София.