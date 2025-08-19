Добра новина за стадион "Локомотив", отхвърлиха жалба

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:56
© Plovdiv24.bg
Офертите за изграждането на новото осветление на стадион "Локомотив" ще бъдат отворени днес, научи Plovdiv24.bg. Това стана ясно, след като жалбата, подадена на 8 август, е оставена без разглеждане. 

Жалбата бе подадена в Комисията за защита на конкуренцията от фирма "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД, която е със седалище в Хасково, улица "Георги Кирков" №1.

Припомня на читателите си, че поръчката официално е за "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“.

Тя е с прогнозна стойност 3 милиона лева без ДДС (3,6 млн. с ДДС). Срокът за подаване на оферти беше до 23:59 часа на 18 август.
Браво, чудесно...ще стане най-красивия стадион в България <3
