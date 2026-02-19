ИЗПРАТИ НОВИНА
Една година мина - вижте как изглежда сега стадион "Локомотив"
Автор: Стойчо Генов 15:16Коментари (0)311
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Днес се навършва точно една година от началото на строителните дейности по изграждането на новата централна трибуна на стадион "Локомотив". И в днешния ден се лееше бетон на строителната площадка, показа дронът на Plovdiv24.bg.

В момента се наливаше бетон на горните редове на трибуната. По проект те ще са общо 18, като три четвърти от тях вече са готови.

Постепенно се подготвят и колоните над четвъртата плоча, като в скоро време се очаква да бъде излята и последната пета плоча на централната трибуна. В завършен вид тя ще е на 5 нива, като на последните две ще са оформени т.нар. скай боксове.

Вижте в прикаченото видео как изглежда стадион "Локомотив" днес, 19 февруари 2026 г. - точно една година след началото на строителните дейности по централната трибуна и вертикалната планировка!

