ФК Секирово (Раковски) изпраща сезон, който беше пълен с трудности и колебания. В крайна сметка "секирите“ гарантираха оцеляването си в Югоизточната Трета лига и то по възможно най-сладкия начин. Това се случи след втора минимална победа в градското дерби, в което тимът спечели като гост и изпрати СФК Раковски в Областната група, припомниха от клуба чрез официалния си сайт.

Най-ценният от всички голове беше един от едва 30-те, които Секирово реализира във всички 36 мача през изминалата кампания. Това превърна "зелените“ в тима с най-слабата атака, успоредно с последния Асеновец (Асеновград).

И въпреки че футболът е игра на голове, защитата беше това, което компенсира. От отборите във втората половина на класирането Секирово е с втората най-добра защита. Тимът допусна само 53 попадения, колкото има и Локомотив II (Пловдив). По-малко голове от тимовете, заемащи местата от 10 до 19 допусна само Розова долина (Казанлък) – 52.

Секирово дори е по-добра отбрана от отбори като Левски (Карлово), финиширал трети и Спартак (Пловдив), останал седми. Това превръща защитата им в деветата най-добра в шампионата, уточниха още от клуба.

"Секирите“ завършиха на 15 позиция с актив от 35 точки, натрупан от 9 победи, 8 равенства и 19 загуби.