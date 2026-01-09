Игра паметни мачове за Ботев, беше и капитан, но сега се върна в родния Раковски

© Бомбата гръмна и е вече факт! Трансферен удар!



Така ръководството на третодивизионния ФК Раковски обяви привличането на централния защитник Станислав Работов! Той прекарва първите си 6 години от футболната кариера именно в този клуб, където сега се завръща, за да помогне на тима през пролетния дял в Трета лига - Югоизточна група.



Ето как от ФК Раковски представиха своето ново попълнение:



Бомбата гръмна и е вече факт!



Трансферен удар! ФК Раковски привлича Станислав Работов!



Станислав Работов е продукт на ДЮШ на ФК Раковски, където прекарва 6 години, преди на 14-годишна възраст да направи следващата важна крачка в развитието си и да премине в школата на ПФК Ботев (Пловдив).



В "жълто-черния“ клуб той се състезава и с година по-големи съперници, като заедно със своя отбор успява да спечели всички възможни турнири в България. През този период Станислав е и национален състезател в различните гарнитури на националния отбор на България.



След юношеската си кариера Станислав заиграва за мъжкия отбор на ПФК Ботев (Пловдив), където изкарва период от близо 4 години, записвайки множество паметни мачове, като в част от тях дори извежда "канарчетата“ с капитанската лента.



Следва период в отбора на Крумовград, отново в Първа лига, където изиграва цял сезон и е важна част от състава. След изпадането на Крумовград, Станислав облича екипа и на ФК Хебър Пазарджик във Втора лига, където продължава да трупа ценен опит на професионално ниво.



Днес Станислав Работов се завръща там, където изгря неговата звезда – в клуба-майка ФК Раковски, в изключително труден момент за отбора, който се състезава в Югоизточната Трета лига, с ясната цел да помогне със своя опит, лидерство и класа.



Пожелаваме му много здраве, успех и щастие с фланелката на ФК Раковски!



Добре дошъл у дома!