ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Игра паметни мачове за Ботев, беше и капитан, но сега се върна в родния Раковски
Автор: Стойчо Генов 15:54Коментари (0)88
©
Бомбата гръмна и е вече факт! Трансферен удар!

Така ръководството на третодивизионния ФК Раковски обяви привличането на централния защитник Станислав Работов! Той прекарва първите си 6 години от футболната кариера именно в този клуб, където сега се завръща, за да помогне на тима през пролетния дял в Трета лига - Югоизточна група.

Ето как от ФК Раковски представиха своето ново попълнение:

Бомбата гръмна и е вече факт!

Трансферен удар! ФК Раковски привлича Станислав Работов!

Станислав Работов е продукт на ДЮШ на ФК Раковски, където прекарва 6 години, преди на 14-годишна възраст да направи следващата важна крачка в развитието си и да премине в школата на ПФК Ботев (Пловдив).

В "жълто-черния“ клуб той се състезава и с година по-големи съперници, като заедно със своя отбор успява да спечели всички възможни турнири в България. През този период Станислав е и национален състезател в различните гарнитури на националния отбор на България.

След юношеската си кариера Станислав заиграва за мъжкия отбор на ПФК Ботев (Пловдив), където изкарва период от близо 4 години, записвайки множество паметни мачове, като в част от тях дори извежда "канарчетата“ с капитанската лента.

Следва период в отбора на Крумовград, отново в Първа лига, където изиграва цял сезон и е важна част от състава. След изпадането на Крумовград, Станислав облича екипа и на ФК Хебър Пазарджик във Втора лига, където продължава да трупа ценен опит на професионално ниво.

Днес Станислав Работов се завръща там, където изгря неговата звезда – в клуба-майка ФК Раковски, в изключително труден момент за отбора, който се състезава в Югоизточната Трета лига, с ясната цел да помогне със своя опит, лидерство и класа.

Пожелаваме му много здраве, успех и щастие с фланелката на ФК Раковски!

Добре дошъл у дома!
Още по темата: общо новини по темата: 1093
09.01.2026
08.01.2026
08.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
02.01.2026
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Официално: Желанието на Ботев не бе уважено, ето кога ще е дербито за Купата
 Око-Флекс все по-близо до трансфер, Лудогорец и ЦСКА се наредиха на опашката
 Попето: Аз докарах Наумов в Ботев! Убедих доста хора да се откажат от 3-4 заплати, включително и Керкез
 Бивше "канарче" заслужи доверието на феновете и стана №1 в ЦСКА
 Крушарски: В Ботев винаги реват за нещо! Филипов се е объркал, пратете му много поздрави
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: