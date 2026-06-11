Отборите на Траките -2007 (Скутаре) и Асеновец 1922 (Асеновград) ще определят кой ще е третият нов член на "А" Областна група - Пловдив от новия сезон. Промоция за тази група вече спечелиха тимовете на Чавдар (Пловдив) и Раковски-2018 (Раковски). Последният бараж ще се проведе на 14 юни (неделя) от 18,00 часа на градския стадион "Пловдив", научи Plovdiv24.bg.

Единият от участващите в този бараж отбори - Траките-2007, взе важно решение и го съобщи на обществеността чрез официалната си страница във Фейсбук.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на тима от село Скутаре:

След като загубихме първия бараж за влизане в А Областна група срещу ФК Раковски 2018, взехме важно решение. Вторият бараж срещу ФК Асеновец 1922 ще бъде заснет от професионални видеооператори.

Причината е ясна – това, което се случи в мача срещу Раковски, не трябва да остава без свидетели. Когато действията на терена пораждат толкова много въпросителни, най-добрият отговор са фактите и записите.

Няма да навлизаме подробности. Няма да коментираме и съвпаденията.

На 14.06.2026 г. от 18:00 часа на стадион Стадион Пловдив очакваме единствено честна игра.