Ботев Пловдив подписа първи професионален договор с Васил Иванов. Роденият през 2009 година нападател парафира контракт с родния си клуб.

Кариерата на юношеския национал започва именно в школата на "канарчетата". Роденият в Пловдив атакуващ футболист от малък е запален по "жълто-черната“ идея и не пропуска мач на любимия си отбор.

През 2024 година Васил Иванов преминава в Лудогорец, където в продължение на две години е част от школата на "орлите“. В този период Иванов е неизменна част от юношеските национални отбори на България.

Днес Васил Иванов ще сбъдне детската си мечта - да тренира с представителния отбор на "канарчетата“, като ще стартира подготовка под ръководството на Станислав Генчев, съобщиха от ПФК Ботев.