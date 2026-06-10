Както Plovdiv24.bg вече информира своите читатели, първото ново попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив е Богдан Костов. Крайният защитник бе представен днес, след като парафира дългосрочен договор с "канарчетата“.

Роденият през 2002 година бранител е играл за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава (Радомир), Монтана и Спортист (Своге), а за последно бе част от състава на Добруджа (Добрич).

С екипа на Добруджа преминалият през юношеските национални гарнитури бранител изигра общо 69 мача, в които записа 1 гол и 11 асистенции.

Ето какво заяви 24-годишният защитник пред клубната медия на Ботев Пловдив:

Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев!