Както Plovdiv24.bg вече информира своите читатели, първото ново попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив е Богдан Костов. Крайният защитник бе представен днес, след като парафира дългосрочен договор с "канарчетата“.
Роденият през 2002 година бранител е играл за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава (Радомир), Монтана и Спортист (Своге), а за последно бе част от състава на Добруджа (Добрич).
С екипа на Добруджа преминалият през юношеските национални гарнитури бранител изигра общо 69 мача, в които записа 1 гол и 11 асистенции.
Ето какво заяви 24-годишният защитник пред клубната медия на Ботев Пловдив:
Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!