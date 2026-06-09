Повече от месец преди старта на новия сезон 618 ботевисти вече се сдобиха с абонаментни карти. До края на настоящата седмица ще можете да запазите местата си от предходния сезон на стадион "Христо Ботев“. Това заявиха от ПФК Ботев в официално съобщение чрез клубната страница във Фейсбук.

От следващата седмица всички незакупени места ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Ето какво още информираха по темата от ПФК Ботев:

Athletic Fitness подарява на всеки закупил абонаментна карта 7 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки в обекта си на стадион "Христо Ботев“.

Трима притежатели на абонаментни карти ще получат 30 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки.

В края на сезона един от вас ще се сдобие и с голямата награда - 365 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки.

Повече информация можете да откриете на клубния сайт и в жълто-черното приложение Ultrafan.