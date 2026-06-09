Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев наруши мълчанието и излезе с официално обръщение към привържениците на "синьо-белия" клуб, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на бизнесмена е свързана с недоволството от страна на други фенове на отбора, сред които и бивши футболисти на Спартак и бивши треньори в детско-юношеската школа.

Както нашата медия вече информира читателите си,организаторите на протеста срещу управлението на Миленчев подкрепят строителния предприемач Иван Пашов, който изрази желание да поеме управлението на Спартак.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението на Динко Миленчев:

Уважаеми привърженици и фенове на "Спартак“ – Пловдив,

Обръщам се към Вас, тъй като се чувствам отговорен, но и задължен да ви информирам за всичко, което се случва около клуба през последните дни.

Всички вие знаете за протеста, който беше организиран пред стадиона миналата седмица и за поставените условия. А те могат да се обобщят с едно: "Динко вън! Спартак – на пловдивчани“. Това обаче би било "праведната“ позиция единствено за онези, които не милеят истински за ФК Спартак Пловдив – 1947, както и за тези, които просто не са наясно с обективната истина.

Как стоят нещата реално?

Вече почти 10 години аз съм човекът, който се е заел с издръжката на представителния отбор, както и с функционирането на цялата детско-юношеска школа. В това си начинание съм се водил единствено от безкрайната си обич към клуба, както и към района и квартала, в който съм израснал.

През тези години изживях много радостни и щастливи мигове с този славен футболен клуб, но имах и своите разочарования. За съжаление през този сезон мъжкият отбор не успя да спечели първото място и не завърши подобаващо. Това за нас е пропусната година на възможности – неубедителен старт, пропуснати възможности за победа, равенства, от които загубихме точки. Така не постигнахме промоция в Б група. За съжаление някои от футболистите не успяха да паснат достатъчно добре в отбора, а други вероятно просто не успяха да разберат, че играят за ФК Спартак Пловдив – 1947: отбор, който е бил шампион на България. Когато играеш за такъв футболен клуб, трябва да имаш амбицията да покажеш класа, да демонстрираш, че играеш и за удоволствие и защото искаш да се развиваш и да играеш сред професионалистите.

Защото моята основна цел, както досега, така и занапред, е Спартак Пловдив да играе в професионалните нива на българския футбол. Това е и целта конкретно за следващия сезон и аз няма да се отклоня от нея, защото е напълно реалистична и постижима. И за да я постигна, ще направя всичко по силите си, за да я постигнем. Спартак Пловдив го заслужава. Заслужава да се завърне там, където му е мястото и където трябва да бъде. Но никой няма просто така да ни даде първото място. Ние трябва да си го заслужим достойно. И това става на футболния терен с футболни методи и средства, а не с договорки или реверанси.

През годините всичко, което се е правило и е направено за отбора и за спортната база, е реализирано единствено с мои средства. В базите не са инвестирани нито държавни, нито общински пари. В момента на спортен комплекс Спартак (бившия стадион "Работнически“ или "Векта“, както е познат) се изгражда изцяло ново футболно игрище, като инвестицията наближава 1 милион. В проекта, който съм разработил за целия комплекс, е предвидено да се направят няколко нови игрища за мини-футбол и да се изградят помещения, в които да може да се водят учебно-тренировъчни дейности. Предвидено е и да се поднови тревната настилка на основното футболно игрище. Защото всички тези деца, които са в школата на клуба, заслужават да тренират и да играят при много по-добри условия.

Искам да е ясно, че всички, които се опитват да се качат на гърба на този славен клуб, преследвайки някакви, може би, користни цели и използвайки за това неприемливи методи и средства, да знаят, че аз не съм човек, който се отказва пред трудностите. Напротив – имам амбицията да направя нужното, за да се върне Спартак Пловдив там където му е мястото, сред професионалните отбори в България. И тази цел ще я гоним още през следващия футболен сезон. "Спартак“ Пловдив и неговите привърженици категорично заслужават да видят клуба си такъв, какъвто го познават, и такъв, какъвто мечтаят да бъде.

Само "Спартак“ Пловдив!

С уважение,

Динко Миленчев