Пловдивчанинът Ясен Петров, който напусна треньорския пост на Добруджа след края на сезона, ще бъде заменен на тази длъжност от друг бивш футболист на Ботев (Пловдив). Става въпрос за местната легенда Диян Божилов. Той бе обявен днес официално като новия наставник на представителния отбор, като договорът му е за срок от три години.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 55 годишният специалист игра един сезон в Ботев (Пловдив). През 1999/2000 година той записа 24 за "канарчетата", в които реализира 4 гола.

Ето как от ФК Добруджа представиха днес новия треньор

Диян Божилов е една от най-емблематичните фигури в историята на клуба. Голмайстор №1 на Добруджа в елита на българския футбол, той е човек, чието име е неразривно свързано с успехите, традициите и идентичността на жълто-зелените.

Със своя опит, характер и силна връзка с клуба, той ще работи за стабилното развитие на отбора, интегрирането на млади футболисти от школата и достойното представяне на Добруджа в дългосрочен план.

Пожелаваме успех на Диян Божилов в новата му роля и вярваме, че заедно ще продължим да пишем нови славни страници в историята на Добруджа!