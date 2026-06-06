Изненадваща треньорска раздяла промени план на спортно-техническото ръководство на Ботев Пловдив за подготовката за новия сезон. "Жълто-черните" бяха уредили приятелски мач с румънския гранд Динамо Букурещ, но той няма да се проведе заради настъпилите промени в клуба.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, начело на Динамо бе бившият наставник на Ботев Пловдив Желко Копич, който обаче вече не е треньор на отбора след края на сезона. Промените идват, след като клубът от Букурещ не успя да се класира за евротурнирите, губейки решителния бараж за Лигата на конференциите срещу големия градски съперник ФКСБ.

Станислав Генчев събира "канарчетата" за първа тренировка в четвъртък, 11 юни. До момента е ясна една контрола, която бе обявена от втородивизионния Етър. Тя ще е на 4 юли, събота.