Олджай Алиев е голмайстор на Марица (Пловдив) за сезон 2025/2026. Той е и топ реализатор в Трета лига - Югоизточна група. Алиев има отбелязани 26 гола, с което застава на върха в голмайсторската листа, изпреварвайки Иван Колев от Несебър (24 гола) и Мариян Тонев от Загорец (21 гола).

Още двама футболисти на Марица намират място в топ 10 на голмайсторите в Трета лига - Югоизточна група, похвалиха се от "жълто-синия" клуб. Със 17 реализирани попадения капитанът на пловдивския тим Веселин Марчев заема 5-а позиция, а челната десетка затваря младият Велиян Видолов с 15 гола.

Любопитен факт е и присъствието сред най-добрите реализатори на преминалия в Добруджа бивш нападател на "жълто-сините“ Георги Трифонов. Той заема 7-мо място с 16 гола, като всички те са отбелязани през есенния полусезон.

При най-добрите 10 реализатори присъстват и още няколко имена на футболисти, които са били част от Марица през минали сезони, като Мариян Тонев, Свилен Щерев, Петър Атанасов и Рангел Игнатов.

Иначе в листата на Марица подреждането е малко по-различно заради головете в другите турнири. Олджай Алиев има 26 гола и е пръв по този показател, втори е Георги Трифонов, за който вече стана дума, с 18 гола (16 за първенство и 2 за Купата на България). Капитанът Веселин Марчев е 3-ти със 17, Велиян Видолов е 4-ти с 15, а 5-ти е Николай Хаджиев с 6 (3 за първенство и 3 за Купата на АФЛ).

Марица има отбелязани общо 105 гола през сезона, от които 90 в Трета лига – Югоизточна група, а останалите в Турнира за Купата на България (4) и този за Купата на АФЛ (11).

Номер едно по голови асистенции за сезона е капитанът Веселин Марчев, който има 10. Веднага след него са Олджай Алиев и Велиян Видолов с по 9 голови паса. Тримата футболисти отчетливо се открояват по този показател. По 3 асистенции имат Даниел Спасов, Хасан Байрям, Лъчезар Михайлов, Николай Хаджиев и Сашо Лебанов. Любопитен факт е, че преминалият в Добруджа през зимната пауза Георги Трифонов има 11 асистенции през есенния полусезон

Вратарят Петър Начев е записал общо 10 сухи мрежи в 27 изиграни мача, а младият Дениз Русев има 5 в 17 срещи от всички турнири. Юношата Димчо Айвазов взе участие в два двубоя през изминалия сезон.

Най-много мачове с екипа на Марица през този сезон (общо във всички турнири) са изиграли Олджай Алиев и Николай Хаджиев – по 39. Веселин Марчев има 38 мача зад гърба си, с 37 е Благовест Данчев. Лъчезар Михайлов и Велиян Видолов са с по 36, Костадин Татаров с 35, Джошуа Харис с 31, Светлозар Джуров с 28, вратарят Петър Начев с 27, Михаил Митев с 26, а Даниел Спасов и Димитър Пройчев са с по 25.