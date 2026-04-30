Отборът на Марица (Пловдив) намали драстично шансовете си да спечели директна промоция за Втора лига (б.р. ако въобще някой в клуба да е имал подобно желание). Жълто-сините се отдалечиха от първото място в класирането след нова грешна стъпка, която направиха на стадиона в Съединение. Там играчите на треньора Борислав Караматев завършиха 1:1 срещу домакините от Гигант в двубой от 32-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

Така пловдивчани вече са с актив от 68 точки, докато лидерът Несебър е със 73 след победата си с 1:0 срещу Атлетик (Куклен). В събота Марица приема именно тима на "баските" от 18 часа на своя стадион в квартал "Кършияка".

Резултатът в Съединение бе открит още във 2-та минута от дузпа. Тя бе отсъдена за нарушение в наказателното поле и реализирана от Аурел Мусай.

В 39-ата минута Благовест Данчев с много хубав пас сложи топката на главата на капитана на Марица Веселин Марчев, който изпревари излезлия напред вратар и прати топката в мрежата за окончателното 1:1.

Марица игра в състав:

Петър Начев, Даниел Спасов (Алекс Богданов), Михаил Митев, Костадин Татаров, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Илиян Савов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Сашо Лебанов (Юсеин Касов), Олджай Алиев.