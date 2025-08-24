© виж галерията Отборът на Марица (Пловдив) постигна трета поредна шампионатна победа! Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип надвиха с 1:0 като гости бургаския Нефтохимик в дербито от 4-ия кръг в Трета лига - Югоизточна група, което се игра на стадиона в град Българово.



Първото голово положение в мача дойде след четвърт час игра. След добри действия на пловдивчани в атака и удар на Олджай Алиев, топката се разходи по голлинията, след което защитник изби. Според съдиите кълбото не бе преминало с целия си обем линията.



В началото на второто полувреме Джошуа Харис стреля от воле под напречната греда, но вратарят на домакините успя да избие в корнер.



В 56-ата минута Георги Трифонов засече с глава центриране от корнер, но топката премина на сантиметри от далечната греда.



Така се стигна до 71-ата минута, когато падна единственото попадение в мача. Бърза атака на “жълто-сините" по десния фланг премина през Джошуа Харис и продължи с центриране на Веселин Марчев. Георги Трифонов засече с глава в мрежата за 0:1.



Две минути по-късно Трифонов можеше да затвърди с втори гол по-добрата игра на пловдивчани, но вратарят спаси удара му.



Николай Хаджиев също можеше да отбележи в 81-ата минута с левия крак, но стражът Бойко Димитров изби в гредата, а след това и в корнер.



Петър Начев спаси коварен и много опасен удар от фаул в 88-ата минута, като това бе и най-чистото положение пред бургаския тим.



Марица е лидер в класирането, въпреки че тимът е изиграл само 3 срещи. "Жълто-сините" са с пълен актив от 9 точки. Толкова има и Созопол, но от 4 изиграни мача.



За кършиякалии предстои областен финал в турнира за Купата на България срещу съгражданите от Спартак. Мачът е в сряда от 18 часа, на стадион "Марица".



Следващият шампионатен мач за момчетата от северен Пловдив е домакинство на Локомотив II (Пловдив) следващата неделя - 31 август.



МАРИЦА: Петър Начев, Джошуа Харис, Даниел Спасов (Лъчезар Михайлов), Димитър Пройчев, Костадин Татаров, Борис Тютюков (Иван Кръстев), Благовест Данчев, Велиян Видолов (Христиан Димитров), Олджай Алиев (Николай Хаджиев), Георги Трифонов, Веселин Марчев - капитан.



РЕЗЕРВИ: Дениз Русев, Светлозар Джуров, Наско Христев.



Треньор: Борислав Караматев