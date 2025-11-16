Марица вкара 5 на Ямбол, Олджай Алиев блесна с хеттрик

© "Марица" постигна убедителна победа с 5:0 над "Ямбол" в среща от 17 кръг в Трета лига - Югоизточна група. Двубоят се игра на изкуствения терен до Английската гимназия. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип решиха мача в своя полза още до полувремето, повеждайки с 3:0 след хеттрик на Олджай Алиев.



Иван Кръстев липсваше от състава на "Марица" поради контузия. Той ще пропусне останалите двубои до края на полусезона, като е твърде вероятно да не може да води зимна подготовка с отбора.



"Марица" доминираше изцяло през първата част. Тимът създаде доста положения, като се възползва добре и от грешки на противника. Още в началото на мача капитанът Веселин Марчев нацели греда с глава след центриране.



В 19-та минута Олджай Алиев откри резултата. Той посрещна избита от вратаря топка и я насочи по земя в десния ъгъл.



Пак той удвои в 28-та минута, възползвайки се от неразчетено връщане към вратаря. Алиев се пласира отлично между защитника и стража и отклони във вратата за 2:0.



В 45-та минута Олджай Алиев със страхотен удар от ъгъла на наказателното реализира красив гол за 3:0.



През второто полувреме пловдивчани върнаха газта и играта бе двуостра. Христиан Димитров стреля от дистанция в началните минути, но в аут.



В 79-та минута Веселин Марчев получи пас и нахлу на скорост в наказателното поле, намери влезлият преди минути Даниел Спасов, който отблизо реализира за 4:0.



Спасов върна жеста в 89-та минута, когато обърна фланга на поредната атака към Веселин Марчев. Той от своя страна намери отлично Благовест Данчев в наказателното поле, за който не бе трудно да реализира, оформяйки крайното 5:0. Капитанът Веселин Марчев пък записа две асистенции в този мач.



"Марица" се изравни с "Несебър" на върха в класирането, като двата тима са с по 40 точки. Това стана възможно след нулевото равенство на морския отбор срещу "Спартак".



За съставът от северен Пловдив следва мач от турнира за Купата на АФЛ срещу "Левски" (Карлово). По взаимна договорка между двата клуба срещата ще се изиграе в сряда, от 17 часа, на осветление, на изкуствения терен до Английската гимназия.



На 22 ноември "Марица" ще бъде домакин на "Спартак" в мач от предпоследния кръг на есенния полусезон в Трета лига - Югоизточна група.



МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев (Михаил Митев), Лъчезар Михайлов, Светлозар Джуров, Христиан Димитров (Николай Хаджиев), Велиян Видолов (Илиян Савов), Благовест Данчев, Олджай Алиев (Даниел Спасов), Георги Трифонов (Джошуа Харис), Веселин Марчев.



РЕЗЕРВИ: Дениз Русев, Димчо Айвазов, Мартин Задума, Наско Христев.



Треньор: Борислав Караматев