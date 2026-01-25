Марица с равенство в третата си контрола

© "Марица" завърши наравно 1:1 с "Раковски" в третата си контрола от началото на зимния подготвителен период. Срещата се игра на стадион "Г.С.Раковски" в град Раковски.



Всички футболисти от групата за мача взеха участие в него. Михаил Митев и Светлозар Джуров не бяха на разположение на треньорския щаб на тима от северен Пловдив.



И двете попадения паднаха през първата част. Бившият състезател на "Марица" Петър Атанасов откри за домакините, а Олджай Алиев бе точен за пловдивчани за 1:1. През второто полувреме "жълто-сините" създадоха много положения, но нов гол не бе отбелязан главно заради добрите изяви на стража на домакините.



Следващата контролна среща за състава на "Марица" е на 31 януари срещу "Славия" II.



МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Даниел Спасов, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Сашо Лебанов, Олджай Алиев (Дениз Русев, Джошуа Харис, Ангел Пеев, Георги Петков, Илиян Савов, Хасан Байрям, Радослав Мицев, Алекс Богданов)