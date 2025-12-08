ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (4)
ПФК Марица опроверга медийни фантазии за изпълнителния директор на Спартак
Автор: Стойчо Генов 11:26Коментари (0)47
©
Ръководството на Марица (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да излезе с важно съобщение.

Повод за реакцията на "жълто-сините" е фалшива "новина", че клубът проявява интерес към изпълнителния директор на Спартак (Пловдив) Денис Хасан. "Бомбата" бе изфабрикувана от сайта kotasport.com, а впоследствие преписана и от други медии.

Plovdiv24.bg веднага съзря лъжата в тази информация и логично не си позволи да я публикува.

Ето какво заявиха по темата от ПФК Марица:

По повод изненадваща публикация в спортен сайт, която в последствие бе преписана и от други медии, ръководството на ПФК Марица 1921 Пловдив декларира, че няма и не е имало интерес към привличането на Денис Хасан на ръководна позиция в клуба!

Определяме подобни медийни фантазии, като крайно неуместни. Известно е, че г-н Хасан е кадър именно на "жълто-синия" клуб, а понастоящем е изпълнителен директор на ПФК "Спартак Пловдив" 1947 - клуб, с който ръководството на "Марица" е в отлични отношения.

Макар да сме сигурни, че привържениците на двата клуба не вярват, на евтини интриги, ние сме длъжни да опровергаем подобни лъжливи "новини". Държим да отбележим, че представители на медии не са се свързвали с клуба със запитване по темата.

Изказваме благодарности на пловдивските и национални медии, които ценят истината и не обърнаха внимание на тази толкова "ексклузивна новина".
