Спартак "приема" Марица в малкото дерби на Пловдив в събота (23 май). Двубоят е от предпоследния кръг на първенството в Трета лига - Югоизточна група и започва в 18:00 часа на стадион “Марица". "Гладиаторите" са домакини, но двата клуба се договориха дербито да се проведе на стадиона в "Кършияка".В двата отбора има по един наказан футболист - Илиян Савов от Марица и Кръстьо Милев от Спартак. Входът за мача е с билет от 3 евро, а пенсионери и деца посещават стадиона безплатно.
По време на футболната среща своите призове ще получат децата и юношите от школата на Марица, които завършиха в топ три на своите първенства.Главен съдия на дербито ще е Димо Димов от Сливен. Двамата му помощници са от Пловдив - Ириней Бодуров и Теодор Цветков. Четвърти съдия е пловдивчанинът Марио Генчев, а дежурен делегат на БФС е Радостин Бончев от Сливен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!