Спартак "приема" Марица в малкото дерби на Пловдив в събота (23 май). Двубоят е от предпоследния кръг на първенството в Трета лига - Югоизточна група и започва в 18:00 часа на стадион “Марица". "Гладиаторите" са домакини, но двата клуба се договориха дербито да се проведе на стадиона в "Кършияка".

Време е за битка, Гладиатори! Тази събота Спартак излиза за нова важна битка в Югоизточната Трета лига! Макар по документи да сме домакини, двубоят ще се играе на стадион "Марица“, а нашето място е ясно - ГОСТУВАЩИЯТ СЕКТОР! Искаме глас, енергия и подкрепа от първата до последната минута! Всички в гостуващия сектор! Напред Гладиатори, написаха от ПФК Спартак в официалната си клубна страница във Фейсбук.

В двата отбора има по един наказан футболист - Илиян Савов от Марица и Кръстьо Милев от Спартак. Входът за мача е с билет от 3 евро, а пенсионери и деца посещават стадиона безплатно.

По време на футболната среща своите призове ще получат децата и юношите от школата на Марица, които завършиха в топ три на своите първенства.

Тежкия сезон е към своя край. Подкрепете Марица в предпоследния им мач! Очакваме вашата истинска и силна подкрепа! Бъдете с нас, бъдете с Марица! Момчетата надскочиха всички очаквания, показаха характер и заслужават вашата подкрепа, призоваха от ПФК Марица чрез официалната си страница.

Главен съдия на дербито ще е Димо Димов от Сливен. Двамата му помощници са от Пловдив - Ириней Бодуров и Теодор Цветков. Четвърти съдия е пловдивчанинът Марио Генчев, а дежурен делегат на БФС е Радостин Бончев от Сливен.