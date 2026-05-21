Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов остана верен на стила си и не пропусна възможността да жегне градския съперник Локомотив след загубения финал за Купата на България срещу ЦСКА. Черно-белите отстъпиха в драматичен сблъсък след изпълнения на дузпи, а победния удар от бялата точка за "армейците" реализира бившият халф на Ботев Джеймс Етоо.

Филипов използва личния си профил във Фейсбук, където точно 11 минути след края на финала публикува снимка на Етоо с екипа на Ботев и надпис "Благодарим ти, Джеймс".

Големият шеф на Ботев, който постоянно изтъква факта, че не притежава нито една клубна акция, явно "подгрява почвата" преди предстоящото в понеделник дерби на Пловдив срещу Локомотив. Петият сблъсък между двата гранда за настоящия сезон е на 25 май от 17,45 часа на стадиона в "Лаута".