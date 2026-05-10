Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала в турнира за Купата на България от понеделник, 11 май 2026 година, съобщиха организаторите. Битката за ценния трофей ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски" и ще противопостави един срещу друг отборите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София.

Предварителна продажба

В системата на Eventim.bg се пускат в продажба следните сектори и блокове:

Сектор Б (за привърженици на Локомотив Пловдив) - блокове 19, 20 и 21, с готовност (при изчерпване) да се отворят блокове 22, 23 и 24

Сектор Г (за привърженици на ЦСКА) - блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42

Продажбата на билети за останалите сектори и блокове, включително и зони "Лъвчета“, ще стартира след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача.

Българската професионална футболна лига обръща внимание, че основната цел е да се удовлетвори интересът на максимален брой привърженици на двата отбора, а и на други неутрални зрители, и никой фен да не остане извън стадиона при наличие на свободни места.

Начини за закупуване на билети

Билетите могат да бъдат закупени в системата на Eventim.bg онлайн, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Цени на билетите

Сектори Б и Г - 12 евро (23,47 лева)

Сектори А и В - 20 евро (39,12 лева)