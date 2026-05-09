ПФК "Ботев“ Пловдив изразява своето категорично възмущение и осъжда остро расистките прояви от страна на част от феновете на Черно море по време на днешната среща.

Още през първото полувреме наши футболисти бяха подложени на расистки обиди и скандирания от трибуните. На почивката те уведомиха старши треньора, който незабавно информира главния съдия и делегата на срещата за случващото се.

Вместо да бъдат предприети адекватни мерки и ситуацията да бъде овладяна, през второто полувреме расистките обиди не само продължиха, а дори се засилиха, като бяха насочени конкретно към нашия футболист Антоан Конте.

След като не последва никаква реална реакция от страна на делегата, съдийския наблюдател и съдийската бригада, Антоан Конте бе принуден лично да потърси съдията и да заяви, че е готов да напусне терена заради расистките прояви срещу него. За този свой акт той получи жълт картон — решение, което буди сериозно недоумение.

ПФК "Ботев“ Пловдив твърдо застава зад своите футболисти. Ние няма да допуснем наши състезатели да бъдат унижавани и обиждани заради техния произход или цвят на кожата. Ще ги защитаваме докрай.

Призоваваме БФС да предприеме незабавни, ясни и адекватни мерки срещу расизма по българските терени. Подобни прояви нямат място нито във футбола, нито в обществото.

Клубът ще уведоми и компетентните органи на ФИФА и УЕФА за случилото се, като очакваме виновните лица да понесат своята отговорност.

Няма да коментираме съдийството и намесите на ВАР. Всички видяха кога имаше намеса и кога такава липсваше.

Явно през почти целия сезон нашите футболисти са принудени да играят срещу 14 човека. Расизмът не е част от футбола. Мълчанието срещу него е съучастие, завършват изявлението си от клуба.

Plovdiv24.bg припомня, че расисткият скандал избухна по време на мача между Черно море и Ботев Пловдив на стадион "Тича" във Варна. В 70-ата минута при резултат 1:0 играта бе спряна, след като защитникът на "канарите" Антоан Конте обяви, че е бил обиждан от феновете на Черно море!

Бранителят напусна терена и се насочи към съблекалните, въпреки че съотборниците му опитваха да го разубедят.

Съдията Георги Давидов и делегатът Райчо Райчев разговаряха с капитаните и треньорите на двата отбора. Мачът бе спрян и не се игра повече от 15 минути.

В крайна сметка Антоан Конте получи жълт картон за излизането си от терена, а впоследствие Лъчезар Балтанов направи смяна и пусна на негово място Ивайло Видев.

Георги Давидов даде знак мачът да продължи, а добавеното време бе 16 минути.