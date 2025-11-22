Херо готви капан в първия си мач след 902 дни треньорска почивка

© 902 дни. Точно толкова изминаха от последния мач на Димитър Димитров в българския футбол. На 5 юни 2023 г. воденият от него Спартак Вн, който вече бе изпаднал, загуби с 0:2 гостуването си в Благоевград на Пирин, предвождан от… Христо Янев.



С онази победа казанлъшкият специалист изпълни голямата си цел по това време и спаси елитния статут на "орлетата". В периода след това той на два пъти изведе и Ботев Враца до оцеляване, за да сбъдне през тази есен мечтата си да поеме отново любимия ЦСКА.



И днес от 17:00 часа да отбележи завръщането на Херо в Първа лига като негов съперник на треньорската скамейка на "армейците"!



"Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая неща, които ще се случат, защото ще бъде нереално. До 13 декември, когато ни е последният мач (б.р. – гостуване на Спартак Вн за Купата), моето присъствие е малко по-символично. Работата ми ще бъде основно след Нова година, когато сглобим някакъв отбор“, заяви Херо при официалното си представяне във вторник, след като в понеделник изведе Ботев Пловдив за първа тренировка.



Още тогава обаче той даде ясно да се разбере, че няма да се даде без бой в предстоящото гостуване на "Васил Левски“.



За целта той е подготвил различни предизвикателства за добрия си познайник Христо Янев. Основното от тях е свързано с тактическата постройка на Ботев. Херо променя схемата на "канарчетата" и днес те ще излязат с трима централни защитници на националния стадион.



В ядрото на ариергарда със сигурност ще започне досегашната титулярна двойка Никола Солдо и Ивайло Видев, а за техен партньор ще се избира между Габриел Нога и Симеон Петров. И двамата бранители до скоро лекуваха контузии, като българинът се завърна при победата над Добруджа (2:1) преди паузата, докато бразилецът не е играл от визитата на Септември (3:1) на 21 септември, когато напусна терена със счупена челюст.



Под рамката ще застане Даниел Наумов, който не е пазил от дербито на Пловдив срещу Локомотив, когато се превърна в център на скандала, след като бе уцелен с бутилка от агитката на Локомотив. Това доведе до служебна победа с 4:0 на "канарчетата", които натрупаха 6 точки за два кръга, след като спечелиха и срещу Добруджа, и отлепиха от дъното.



Сигурен за мястото си в атака е Армстронг Око-Флекс, който е единственият футболист, впечатлил Херо, откакто назначението му беше обявено преди месец, твърди "Тема спорт". Поне до зимата офанзивните действия на жълто-черните ще се градят около ирландското крило , който е юноша на Селтик и Уест Хем.



Припомняме, че Димитър Димитров има изключително негативна статистика в шампионатните си гостувания на ЦСКА – 15 загуби, 3 равенства и нито една победа!