Томаш шокира Илиян Филипов с условията си, Ботев има вече нов фаворит за треньор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (0)465
© Plovdiv24.bg
Преговорите между Ботев (Пд) и Александър Томаш зациклиха и клубът има нов фаворит за треньор. Става дума за Димитър Димитров - Херо.

От ръководството на "жълто-черните" вече са пратили оферта към бургаския специалист и изчакват неговия отговор. Ветеранът, спечелил титли с Литекс, Левски и Лудогорец, вече е работил в Ботев (Пд), като през 2014 година за много кратко бе спортен директор.

Иначе в периода 2001-2003 Димитър Димитров бе начело на градския съперник Локомотив Пловдив.

Преговорите с Александър Томаш са били много трудни. Говори се, че той е пожелал неговите асистенти - Тодор Кючуков и Константин Мирчев, да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на Ботев, твърди "Мач Телеграф". Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов да подписва договор с Александър Томаш.
