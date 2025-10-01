Томаш шокира Илиян Филипов с условията си, Ботев има вече нов фаворит за треньор

© Plovdiv24.bg Преговорите между Ботев (Пд) и Александър Томаш зациклиха и клубът има нов фаворит за треньор. Става дума за Димитър Димитров - Херо.



От ръководството на "жълто-черните" вече са пратили оферта към бургаския специалист и изчакват неговия отговор. Ветеранът, спечелил титли с Литекс, Левски и Лудогорец, вече е работил в Ботев (Пд), като през 2014 година за много кратко бе спортен директор.



Иначе в периода 2001-2003 Димитър Димитров бе начело на градския съперник Локомотив Пловдив.



Преговорите с Александър Томаш са били много трудни. Говори се, че той е пожелал неговите асистенти - Тодор Кючуков и Константин Мирчев, да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на Ботев, твърди "Мач Телеграф". Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов да подписва договор с Александър Томаш.