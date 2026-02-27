Отборът на Ботев (Пловдив) не успя да продължи добрата инерция от мача с Лудогорец. Жълто-черните завършиха 0:0 като гости на последния в класирането Монтана в двубой от 23-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Огоста“.
Така Ботев остана на 11-о място във временното класиране, но вече с актив от 26 точки. Жълто-черните не успяват да отбележат гол в 4 от всичките си 5 официални двубоя до момента през 2026 година.
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов изгледа мача не от официалната ложа, а от сектора за гости
.
Ботевистите отправиха първия удар към противниковата врата още в 7-ата минута. Капитанът Тодор Неделев
намери удобна позиция и стреля от дистанция, но в аут.
Пет минути по-късно същото опита Карлос Алгара. Този път обаче топката срещна гредата.
В 29-ата минута футболистите на Монтана пропуснаха много чиста ситуация за откриване на резултата. Димитър Буров шутира от фаул, а Даниел Наумов
изби. Топката попадна в Давид Кармона, който намери Жоржиньо. Последва удар от близко разстояние, но Карлос Алгара изби от голлинията.
В 32-ата минута пропуск направиха и "канарите". Педро Игор проби отдясно и почти от аутлинията центрира към Франклин Маскоте. Бразилецът бе на границата на малкото наказателно поле, откъдето засече с глава, но вратарят Марсио Роса улови.
Няколко минути по-късно домакините имаха претенции за дузпа, след като Карлос Алгара задържа с ръце в наказателното поле противников играч. Съдията Драгомир Драганов подмина ситуацията, а очевидно не получи и сигнал от VAR.
Малко след началото на второто полувреме Ботев пропусна идеална възможност за гол. Педро Игор направи пробив отляво и подаде към Франклин Маскоте. Бразилецът бе на около метър и половина пред голлинията и шутира с левия крак, но покрай гредата в аут.
В 63-ата минута Борис Димитров надигра Ивайло Видев
и се озова в отлична позиция срещу вратаря Даниел Наумов
. Шутира с левия крак, но ударът му не беше точен.
Десет минути по-късно Тодор Неделев
центрира от корнер в наказателното поле, където Браян Хайн засече с глава, но вратарят на Монтана спаси.Ботев игра в състав:Даниел Наумов
, Николай Минков
, Ивайло Видев
, Антоан Конте
, Браян Хайн (74- Константинос Балоянис
), Лукас Араужо (85- Алекса Мараш
), Карлос Алгара, Тодор Неделев
, Емерсон Родригес (60- Чимези Уйлямс), Педро Игор (85- Никола Илиев
), Франклин Маскоте (74- Самуил Цонов).
Асен Златев
