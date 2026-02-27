Сподели Сподели
Отборът на Ботев (Пловдив) не успя да продължи добрата инерция от мача с Лудогорец. Жълто-черните завършиха 0:0 като гости на последния в класирането Монтана в двубой от 23-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Огоста“.

Така Ботев остана на 11-о място във временното класиране, но вече с актив от 26 точки. Жълто-черните не успяват да отбележат гол в 4 от всичките си 5 официални двубоя до момента през 2026 година.

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов изгледа мача не от официалната ложа, а от сектора за гости.

Ботевистите отправиха първия удар към противниковата врата още в 7-ата минута. Капитанът Тодор Неделев намери удобна позиция и стреля от дистанция, но в аут.

Пет минути по-късно същото опита Карлос Алгара. Този път обаче топката срещна гредата.

В 29-ата минута футболистите на Монтана пропуснаха много чиста ситуация за откриване на резултата. Димитър Буров шутира от фаул, а Даниел Наумов изби. Топката попадна в Давид Кармона, който намери Жоржиньо. Последва удар от близко разстояние, но Карлос Алгара изби от голлинията.

В 32-ата минута пропуск направиха и "канарите". Педро Игор проби отдясно и почти от аутлинията центрира към Франклин Маскоте. Бразилецът бе на границата на малкото наказателно поле, откъдето засече с глава, но вратарят Марсио Роса улови.

Няколко минути по-късно домакините имаха претенции за дузпа, след като Карлос Алгара задържа с ръце в наказателното поле противников играч. Съдията Драгомир Драганов подмина ситуацията, а очевидно не получи и сигнал от VAR.

Малко след началото на второто полувреме Ботев пропусна идеална възможност за гол. Педро Игор направи пробив отляво и подаде към Франклин Маскоте. Бразилецът бе на около метър и половина пред голлинията и шутира с левия крак, но покрай гредата в аут.

В 63-ата минута Борис Димитров надигра Ивайло Видев и се озова в отлична позиция срещу вратаря Даниел Наумов. Шутира с левия крак, но ударът му не беше точен.

Десет минути по-късно Тодор Неделев центрира от корнер в наказателното поле, където Браян Хайн засече с глава, но вратарят на Монтана спаси.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Николай Минков, Ивайло Видев, Антоан Конте, Браян Хайн (74- Константинос Балоянис), Лукас Араужо (85- Алекса Мараш), Карлос Алгара, Тодор Неделев, Емерсон Родригес (60- Чимези Уйлямс), Педро Игор (85- Никола Илиев), Франклин Маскоте (74- Самуил Цонов).