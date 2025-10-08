Херо не дава положителен отговор, Ботев се насочва към резервен вариант за треньор

© Ръководството на Ботев (Пловдив) прави сондажи за евентуалното привличане на треньора на Дунав (Русе) Георги Чиликов.



"Жълто-черните" планират да разговарят с колегите си от русенския отбор, който бившият голмайстор води успешно и го качи на върха във Втора лига.



Ръководството на Ботев ще се насочи към Чиликов, ако получи отказ от Димитър Димитров, твърди Блиц. Както вече се разбра, Херо е желан за треньор на "канарите", но за момента не им дава положителен отговор.



Треньорът на Дунав води доста успешно "драконите", а преди това записа много добри резултати и начело на Арда.