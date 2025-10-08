ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо не дава положителен отговор, Ботев се насочва към резервен вариант за треньор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27Коментари (0)826
©
Ръководството на Ботев (Пловдив) прави сондажи за евентуалното привличане на треньора на Дунав (Русе) Георги Чиликов.

"Жълто-черните" планират да разговарят с колегите си от русенския отбор, който бившият голмайстор води успешно и го качи на върха във Втора лига.

Ръководството на Ботев ще се насочи към Чиликов, ако получи отказ от Димитър Димитров, твърди Блиц. Както вече се разбра, Херо е желан за треньор на "канарите", но за момента не им дава положителен отговор. 

Треньорът на Дунав води доста успешно "драконите", а преди това записа много добри резултати и начело на Арда.
