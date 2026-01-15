Освободеният Стивън Петков все още тренира с Ботев

© Нападателят Стивън Петков, за когото от Ботев (Пд) вече обявиха, че се разделят с него, продължава да тренира с жълто-черните, потвърдиха за Plovdiv24.bg от клуба. Опитният играч не попада повече в плановете на треньор Димитър Димитров, но е получил разрешение лично от него да поддържа форма с отбора.



По този начин от ПФК Ботев правят жест към Стивън Петков, който през лятото се съгласи да се завърне при "канарчетата" в труден за клуба момент и прие предложените му тогава условия, за да подпише договор.



По информация на Plovdiv24.bg нападателят ще опита да продължи кариерата си в Португалия, където направи дълъг престой и познават добре качествата му.