Освободеният Стивън Петков все още тренира с Ботев
Автор: Стойчо Генов 10:45Коментари (0)323
Нападателят Стивън Петков, за когото от Ботев (Пд) вече обявиха, че се разделят с него, продължава да тренира с жълто-черните, потвърдиха за Plovdiv24.bg от клуба. Опитният играч не попада повече в плановете на треньор Димитър Димитров, но е получил разрешение лично от него да поддържа форма с отбора.

По този начин от ПФК Ботев правят жест към Стивън Петков, който през лятото се съгласи да се завърне при "канарчетата" в труден за клуба момент и прие предложените му тогава условия, за да подпише договор.

По информация на Plovdiv24.bg нападателят ще опита да продължи кариерата си в Португалия, където направи дълъг престой и познават добре качествата му.
