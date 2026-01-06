Чистката започна: Ботев освободи трима и преотстъпи четирима футболисти

© Plovdiv24.bg Спортно-техническото ръководство на ПФК Ботев Пловдив взе решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба. Това са Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов. Клубът им благодари за положените усилия и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера.



Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на ПФК Ботев Пловдив. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.



Ето какво още информираха от "жълто-черния" клуб:



Информираме още, че от утре нашият нападател Алекса Мараш се завръща в редиците на отбора.



Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция с цел привличане на качествени футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото на представяне на отбора.



ПФК Ботев Пловдив ще информира своевременно обществеността за всички последващи решения и новини около отбора.