Мъката за Ботев продължава, победата на "Колежа" все още е мираж
Автор: Стойчо Генов 16:55
Отборът на Ботев (Пловдив) не успя да прекъсне ужасната си серия като домакин през настоящия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните завършиха 1:1 срещу Славия в мач от 12-ия кръг, който се игра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така "канарите" имат две равенства и 5 загуби на своя стадион и все още не могат да зарадват привържениците си с победа на "Колежа".

Армстронг Око-Флекс (43) се разписа за домакините, които играха повече от 70 минути с 10 човека заради изгонването на Никола Илиев. Емил Стоев (77) бе точен за "белите", които също бяха с 10 души, но от 68-ата минута нататък заради червен картон на Мартин Георгиев.

С равенството възпитаниците на временния треньор Иван Цветанов вече са с актив от 11 точки, колкото има и Славия, но столичният тим е с предимство заради гола на чужд терен.

Преди първия съдийски сигнал легендите Петър Зехтински, Костадин Костадинов и Димитър Младенов наградиха Тодор НеделевНиколай Минков и Ивайло Видев за постиженията им жълто-черния екип, съответно мачове №300, 150 и 50.

Първото опасно положение в двубоя бе пред вратата на Ботев в 8-ата минута. Янис Гермуш навлезе в наказателното поле отляво и подаде към Иван Минчев. Той шутира с левия крак, но Даниел Наумов успя да изчисти в корнер. 

Десет минути по-късно "канарите" останаха с човек по-малко. Никола Илиев извърши ненужен фаул срещу Гермуш в центъра на терена и реферът Димитър Димитров му вдигна втори жълт картон. Първият бе 6 минути по-рано заради симулация за дузпа в наказателното поле на гостите. 

В 25-ата минута Тодор Неделев опита силен удар от дистанция, но вратарят Леви Нтумба изби.

В 43-ата минута жълто-черните откриха резултата. При една върната към вратаря топка Николай Минков се пребори и игра с глава. След това Армстронг Око-Флекс успя да изпревари Мартин Георгиев и Диего Фераресо и от 10-ина метра прати топката в мрежата за 1:0.

В началото на второто полувреме Славия пропусна втория си чудесен шанс в мача. След разбъркване в наказателното поле топката изненадващо стигна до Янис Гермуш, който от 6-7 метра фронтално срещу вратата шутира високо над напречната греда.

В 58-ата минута вратарят на Славия спаси отбора си от втори гол. Око-Флекс шутира с десния крак, а топката рикошира коварно и промени траекторията си. Въпреки това Нтумба успя да избие в последния момент в корнер.

Десет минути по-късно гостите също останаха с 10 човека. Мартин Георгиев фаулира Око-Флекс близо до тъчлинията и получи втори жълт картон.

В 77-ата минута Славия изравни резултата. Това стана след директен изстрел от фаул на Емил Стоев и груба грешка на домакините при построяването на стената. Играчите в жълто-черно от стената скочиха, но топката мина под тях и влезе в долния десен ъгъл на вратаря Даниел Наумов.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Никола Солдо, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Андрей Йорданов, Николай Минков (81- Самуел Калу), Емануел Оджо, Тодор Неделев, Никола Илиев, Армстронг Око-Флекс (89- Таилсон), Франклин Маскоте (61- Стивън Петков).

