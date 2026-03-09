ЗАРЕЖДАНЕ...
ПФК Ботев: Когато сме заедно, няма кой да ни спре! Да напълним "Колежа"!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Мачът от 26-ия кръг на Първа лига е на 14 март (събота) от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.
От "жълто-черния" клуб публикуваха кадри от сектора за гости на стадиона в Бистрица, където тимът завърши 0:0 срещу ЦСКА 1948.
Ето какво написаха от ПФК Ботев към въпросните снимки:
Отбор и публика – в един ритъм.
Когато сме заедно, няма кой да ни спре!
Следващата седмица ни очаква важен сблъсък.
Да напълним "Колежа“!
Лъчо Балтанов и момчетата му го заслужават!
Хиляди в Германия станаха свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби
05.03
