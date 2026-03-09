Сподели Сподели
Ръководството на Ботев (Пд) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да отправи призив към привържениците. Той е свързан с предстоящия двубой срещу Ботев Враца.

Мачът от 26-ия кръг на Първа лига е на 14 март (събота) от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

От "жълто-черния" клуб публикуваха кадри от сектора за гости на стадиона в Бистрица, където тимът завърши 0:0 срещу ЦСКА 1948.

Ето какво написаха от ПФК Ботев към въпросните снимки:

Отбор и публика – в един ритъм.

Когато сме заедно, няма кой да ни спре!

Следващата седмица ни очаква важен сблъсък.

Да напълним "Колежа“!

Лъчо Балтанов и момчетата му го заслужават!