Лъчезар Балтанов. Жълто-черните завършиха 0:0 като гости на ЦСКА 1948 в среща от 25-ия кръг на Първа лига, която се игра на стадиона в Бистрица.
Това бе четвърти пореден двубой за "канарчетата" без загуба след напускането на Димитър Димитров - Херо.
По този начин Ботев (Пд) има вече актив от 30 точки, с колкото е и тимът на Локомотив София.
Домакините започнаха със силен натиск и в рамките на 10-ина минути изпълниха 3 корнера и отправиха 4 опасни удара към Даниел Наумов, но те преминаха встрани от целта.
Най-фрапантна бе ситуацията в 7-ата минута, когато Даниел Наумов направи груба грешка при изнасянето на топката и подаде към Хосе Мартинес. Той бе на отлична позиция и шутира, но не успя да се възползва от подаръка на вратаря и топката излезе в аут.
След първоначалния натиск на ЦСКА 1948 футболистите на Ботев Пловдив изравниха играта и също създадоха няколко добри атаки, но без да стигат до чисто положение.
В 43-ата минута след центриране от корнер в наказателното поле на жълто-черните Пархоменко засече с глава, но Даниел Наумов се намеси и отрази удара.
В добавеното време на първата част Тодор Неделев изпълни пряк свободен удар от над 25 метра разстояние, който обаче бе избит в корнер от вратаря Петър Маринов.
В 59-ата минута червените направиха фрапантен пропуск и по чудо не поведоха в резултата. Масиел напредна отдясно и центрира към далечна греда. Там Браян Собреро изпревари защитник на Ботев и от 2-3 метра засече с крак, но право в тялото на Даниел Наумов.
При следващата атака на ЦСКА 1948 Мамаду Диало се измъкна от опеката на Никола Солдо, изскочи сам срещу Даниел Наумов и шутира покрай него, пращайки топката в мрежата. След повече от 3-минутно преглеждане на ситуацията от VAR голът бе отменен заради засада.
Четвърт час преди края Самуел Калу проби по десния фланг в наказателното поле и пусна пас по земя към Маскоте. Бразилецът бе на 8-9 метра пред вратата и шутира с десния крак, но твърде високо и неточно.
В 76-ата минута Тодор Неделев подаде надясно към Емерсон Родригес и той почти от аутлинията върна назад към Самуел Калу. Крилото засече с десния крак в долния ляв ъгъл на вратата на домакините. Реферът Мариян Гребенчарски обаче бе привикан от VAR и след преразглеждане отмени гола заради нарушение на Карлос Алгара срещу Диало в началото на атаката.
Последваха два мощни удара на бившето "канарче" Атанас Илиев, които бяха отразени по блестящ начин от Даниел Наумов.
В 86-ата минута Центриране от десния фланг бе засечено с глава от Мамаду Диало, но за пореден път Даниел Наумов спаси и запази вратата си "суха".
Ботев игра в състав:
Даниел Наумов, Николай Минков, Антоан Конте, Никола Солдо, Брайън-Антъни Хайн (66- Закария Тиндано), Карлос Алгара, Едсон Да Силва (84- Енрике Жоку), Тодор Неделев, Емерсон Родригес, Педро Игор (66- Самуел Калу), Самуил Цонов (46- Маскоте).
