Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов логично остана доволен от старанието на своите футболисти при победата над Арда с 2:0. Младият специалист говори за своя пост и заяви, че той ще е наставник на отбора до края на сезона. Балтанов каза няколко думи и за предстоящото дерби срещу Локомотив Пловдив, а в края благодари на феновете за силната им подкрепа на стадиона в Кърджали.

Ето какво каза Балтанов след края на мача

Изтървахме доста шансове през първото полувреме, през второто имаха и те. Хубав мач се получи, но съм щастлив, че момчетата показаха нужната отговорност и дадоха всичко от възможностите си.

Сега им казах, че вече все по-ясно се вижда, че изграждаме стил. Трябва да бъдат по-спокойни, а аз твърдя, че те могат и още по-добре да играят. Съдбата ни подаде ръка да влезем в тази група, сега можем да се борим за нещо повече.

Да, ще бъда на скамейката срещу Локомотив Пловдив, до края на сезона аз ще съм треньор.

Ще опитаме в предстоящото дерби срещу Локомотив да бъдем една идея по-агресивни и да победим. Използвам случая да поздравя нашите фенове за подкрепата им днес.