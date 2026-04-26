Отборът на Ботев (Пловдив) продължи победния си ход в първенството и отново зарадва своите привърженици. "Канарчетата" се наложиха над Арда с 2:0 като гости в двубой от първия плейофен кръг на втората четворка. Мачът се игра на стадиона в Кърджали при солидна подкрепа на "жълто-черна" агитка.

Тодор Неделев (35) се разписа за гостите, а другото попадение бе автогол на бившия футболист на Локомотив Пловдив Мартин Паскалев (52).

Така възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов продължиха успешната си серия и вече имат 4 победи и едно равенство от последните си 5 шампионатни двубоя. Ботев е с актив от 43 точки, но все още е на четвърто място във временното класиране на групата от втората четворка.

Ботев успя да открие резултата при първия точен удар в мача, който дойде в 35-ата минута. Това стана, след като бе отсъден фаул срещу Педро Игор на 25 метра от вратата. Зад топката застана капитанът Тодор Неделев, който със страхотен шут я прати в горния ляв ъгъл на вратаря Господинов за 0:1.

Попадението тотално смути играчите на Арда и последваха още 2-3 чисти положения за Ботев, при които по чудо не се стигна до нов гол. В 39-ата минута Самуел Калу се озова на добра позиция и шутира, но вратарят на Арда спаси. Минута по-късно след центриране от корнер Лукас Араужо засече с глава от много близка дистанция, но Анатолий Господинов отново се намеси.

Две минути преди почивката домакините също пропуснаха огромен шанс. След пробив на Атанас Кабов отляво последва центриране в наказателното поле, където Патрик Луан засече от воле с левия крак, но право в тялото на Даниел Наумов. Светослав Ковачев опита да направи добавка, но ударът му извезе в аут.

В 52-ата минута жълто-черните удвоиха преднината си. Константинос Балоянис бе изведен по левия фланг и почти от аутлинията центрира към наказателното поле. Там Чимези Уилиамс шутира от воле към вратата, а пред самата голлиния Мартин Паскалев в опита си да я изчисти, я вкара в мрежата за 0:2.

Едва след това попадение футболистите на Арда увеличиха оборотите и създадоха две много чисти ситуации след удари на Атанас Кабов и Самаке. И при двата обаче по блестящ начин се намеси вратарят на Ботев Даниел Наумов.

Секунди преди края при бърза контраатака трима футболисти на Ботев се озоваха сами срещу вратаря на Арда, но Господинов спаси удара на Карлос Алгара.

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Емил Виячки, Мартин Паскалев, Димитър Велковски, Давид Акинтола, Лъчезар Котев, Атанас Кабов, Антонио Вутов (46- Серкан Юсеин), Светослав Ковачев (76- Бирсент Карагарен), Патрик Луан.

Ботев: Даниел Наумов, Енок Куатенг (46- Закария Тиндано), Никола Солдо, Симеон Петров, Константинос Балоянис, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Педро Игор (46- Чимези Уилямс), Тодор Неделев (77- Енрике Жоку), Никола Илиев (70- Франклин Маскоте), Самуел Калу (77- Браян Хайн).