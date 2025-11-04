ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Два поредни мача - 0:4! Научихме си урока! Следва 4:0!
Автор: Стойчо Генов 19:15Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов направи първи коментар след решението на Дисциплинарната комисия да присъди на неговия тим служебна победа с 4:0 в дербито на Пловдив.

Бизнесменът спаси традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук.

Ето какво написа шефът на "канарите":

Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!

Два тежки мача зад гърба ни.

Два урока, които вече научихме.

Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!

Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!
