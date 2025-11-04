Илиян Филипов: Два поредни мача - 0:4! Научихме си урока! Следва 4:0!

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов направи първи коментар след решението на Дисциплинарната комисия да присъди на неговия тим служебна победа с 4:0 в дербито на Пловдив.



Бизнесменът спаси традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук.



Ето какво написа шефът на "канарите":



Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!



Два тежки мача зад гърба ни.



Два урока, които вече научихме.



Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!



Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!