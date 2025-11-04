ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (20)
Ексклузивно: Три мача наказание за Локо и служебна загуба с 0:4
Автор: Стойчо Генов 13:37Коментари (23)6614
© Plovdiv24.bg
Дисциплинарната комисия към БФС взе решение днес за прекратеното дерби на Пловдив, което се игра до 41-ата минута на 1 ноември.

Локомотив е наказан с 3 срещи лишаване от домакинство, които се превръщат в мачове на празни трибуни.

Черно-белите са глобени общо с 25 300 лева за различни провинения.

Присъжда се служебна загуба с 0:4 на домакините.

Общата глоба за Ботев е 13 300 лв. плюс възстановяване на щетите в сектора за гости.
Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Как обичаме шестоъгълния, насладата е вечна!
0
 
 
Нека жълтите к**ви позлобеят малко, докато се сблъскат с новата, страшна реалност за тях! Все пак болката им отзад от петата и 6-0 е убийствена и трябва да се облекчава периодично с някоя жалка новинка!Петата в дивия и за Стряма!
Нахален Жълтур
Сподели какво ново....
преди 12 мин.
-1
 
 
Еее кво стана е... сега Крушарски ще ни вкара в Б група! Той знае как става, миналата година добре, че Крумовград се разпадна, иначе ви беше засилил натам.
+2
 
 
Долна жълта сган, радвайте се, хора без чест, морал и достойнства, такива бяхте и такива си останахте. Затова съдбата ще ви го връща тъпкано. Голяма победа, кои вкараха головете, нещастници селски, смешници, подчовеци.
+2
 
 
Е току що в българския футбол ,бе отворена кутията на Пандора!От тук нататък,всяки хвърлен предмет, ще е повод за прекратяване на мач и служебна загуба! Сигурен съм , че истинските ботевисти ще се срамуват от такава победа! А останалите комплексари нямат значение!
-3
 
 
За пореден път се убеждавам, че по-прости и ограничени фенове от циганите няма. Поднасят им на тепсия най-слабия отбор в групата за разгром и вместо 4:0 заради простотията на феновете става 0:4. Жалка картинка
+3
 
 
За това се търкаляше мечето Наум, няколко кълбета и хоп победа. Майка ви д....а и селяците долни.
+3
 
 
Уууууу, дънни риби! Срам сте за Пловдив! Да се спасявате по този унизителен начин. Уууууу, селяни! 6-0!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
