Ексклузивно: Три мача наказание за Локо и служебна загуба с 0:4

Дисциплинарната комисия към БФС взе решение днес за прекратеното дерби на Пловдив, което се игра до 41-ата минута на 1 ноември.



Локомотив е наказан с 3 срещи лишаване от домакинство, които се превръщат в мачове на празни трибуни.



Черно-белите са глобени общо с 25 300 лева за различни провинения.



Присъжда се служебна загуба с 0:4 на домакините.



Общата глоба за Ботев е 13 300 лв. плюс възстановяване на щетите в сектора за гости.