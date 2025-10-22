ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ще става още по-интересно! Тандемът Филипов - Херо ще кара БФС и реферите да потръпват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53Коментари (3)1701
©
Само ЦСКА остана като цел пред Димитър Димитров – Херо, за да направи Голям шлем като треньор и в тази връзка е очаквано обяснението за назначението му като треньор на Ботев Пловдив да мине под знака на професионализма и степента на сантименти към Локо Пловдив.

Все пак под тепета футболната общност е по-особена що се отнася ревността към цветовете, но можем да споменем няколко интересни двуполюсни пловдивски кариери, достатъчно е само да изкараме на преден план Мартин Камбуров и покойният Аян Садъков.

И като някакво намигване или специален подход към назначението на Херо е прескачането на дербито с Локо Пловдив на "Лаута“ и по-късното му встъпване в длъжност. Но нека не дълбаем за причините, формулировката с неотложните ангажименти е неприкосновена и изключва навлизане в личното пространство.

Така или иначе, поради едно или друго обстоятелство, Димитър Димитров липсваше във футболната ни територия и завръщането му ще е само от полза за играта, а в Ботев Пловдив се надяват да е от полза и за клуба, и за запалянковците. Цели 7 загуби от 12 мача не е никак добра подложка за Херо, обзалагаме се, че той поне до Нова година ще напомня, че е поел отбора в много неприятна зона на класирането, заварената селекция трудно и бавно може да вкарана в рамки по негов модел и каквото ще има да става на "Колежа“, ще става през зимната пауза.

Димитър Димитров може би още от сега започва да действа по селекция, не е трудно да очакваме, че новите ще се от най-ниския финансов сегмент, но на него силата му е да открива евтини и неизвестни играчи и да ги направи отбор.

Можем да бъдем сигурни, че Херо ще вдигне Ботев и ще върне оттеглилата се публика обратно на стадиона, но още по-сигурни сме, че на "Колежа“ ще става все по-интересно и като присъствие в медийното пространство.

Ако силният човек Илиян Филипов досега след всеки мач пишеше остри декларации към БФС относно съдийството или програмата на първенството, сега това ще се умножава по две и ще започва по време на мачовете край тъчлинията и после пред микрофоните.

Анализът е на Желю Станков, "Тема спорт"
Още по темата: общо новини по темата: 474
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
20.10.2025
предишна страница [ 1/79 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Абсолютно. Едни клоун беше малко сега и Херо, абе цирка ще е върховен, за златният глобус хахаха, забава безкрай с папагалите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Петима от Ботев участваха в 3-дневен лагер на България U14
 Попето от събитие в Пловдив: Щабът на Керкез ме канеше в ЦСКА
 Рискови съдийски назначения: Железов свири на Локо, Давидов - на Ботев
 Призоваха мощен наш бизнесмен да помага на Ботев, за да вдигне "я купа, я титла"
 Локо пусна билетите за дербито на Пловдив, продават се и двойни пропуски
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: