Ще става още по-интересно! Тандемът Филипов - Херо ще кара БФС и реферите да потръпват

© Само ЦСКА остана като цел пред Димитър Димитров – Херо, за да направи Голям шлем като треньор и в тази връзка е очаквано обяснението за назначението му като треньор на Ботев Пловдив да мине под знака на професионализма и степента на сантименти към Локо Пловдив.



Все пак под тепета футболната общност е по-особена що се отнася ревността към цветовете, но можем да споменем няколко интересни двуполюсни пловдивски кариери, достатъчно е само да изкараме на преден план Мартин Камбуров и покойният Аян Садъков.



И като някакво намигване или специален подход към назначението на Херо е прескачането на дербито с Локо Пловдив на "Лаута“ и по-късното му встъпване в длъжност. Но нека не дълбаем за причините, формулировката с неотложните ангажименти е неприкосновена и изключва навлизане в личното пространство.



Така или иначе, поради едно или друго обстоятелство, Димитър Димитров липсваше във футболната ни територия и завръщането му ще е само от полза за играта, а в Ботев Пловдив се надяват да е от полза и за клуба, и за запалянковците. Цели 7 загуби от 12 мача не е никак добра подложка за Херо, обзалагаме се, че той поне до Нова година ще напомня, че е поел отбора в много неприятна зона на класирането, заварената селекция трудно и бавно може да вкарана в рамки по негов модел и каквото ще има да става на "Колежа“, ще става през зимната пауза.



Димитър Димитров може би още от сега започва да действа по селекция, не е трудно да очакваме, че новите ще се от най-ниския финансов сегмент, но на него силата му е да открива евтини и неизвестни играчи и да ги направи отбор.



Можем да бъдем сигурни, че Херо ще вдигне Ботев и ще върне оттеглилата се публика обратно на стадиона, но още по-сигурни сме, че на "Колежа“ ще става все по-интересно и като присъствие в медийното пространство.



Ако силният човек Илиян Филипов досега след всеки мач пишеше остри декларации към БФС относно съдийството или програмата на първенството, сега това ще се умножава по две и ще започва по време на мачовете край тъчлинията и после пред микрофоните.



Анализът е на Желю Станков, "Тема спорт"